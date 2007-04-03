phantom_systems написав:Как бы да, номинальная стоимость обслуживания будет расти, но при этом реальная стоимость тела долга сокращается. Это может сработать, если другие крупные центробанки поддержат ужесточение. Если же Китай продолжит стимулировать свою экономику, в том числе развивая внутренний спрос, это ничем не поможет США, которые останутся при дорогом сырье и падающем темпе роста своей экономики из-за дорогих денег
А по-моему, ценам на сырье плевать на ЕЦБ, НБКР и все прочие центральные банки, кроме ФРС. Вспомните, сколько раз американцы единолично обрушивали цены на нефть, какие бы в то время цели ни преследовали остальные участники рынка
phantom_systems написав:Как-то рано, ведь их экономика ещё на уровень 2019 не вернулась.
Вернулась, причем на коне. В 3-м кв уже 102% от докризисного уровня. ЕС и нам об этом пока только мечтается
PS: уже даже Далио и Новограц призывают не покупать крипту до повышения ставки ФРС, поскольку рынок может среагировать непрогнозируемо
airmax78 написав:Я не верю, что ошибся. Мы будем багатии.
Я догадываюсь, что манипуль вам уготовил. Он уронит биток в коридор 15к-35к и будет он в нем барахтаться 10 лет, преимущественно низходящим трендом, как отжимали золото с 1980-х по 2000-ые. Готовы ждать 10 лет туземуна? Смотреть как вырастет эфир за это время до $7000, как стрельнут еще пару раз доги, как всякие токены будут раз за разом давать иксы, а вы будете как овно в проруби со своим битком?
Если такое произойдёт - это будет высшая несправедливость. А манипуль строгий, но справедливый: всех, кто держит позицию до конца - ожидает богатство.
Манипуль сделал вас свободными, освобождает вас от денег, а вы еще в чем то подозреваете его криптографическое величество, он дарит вам цифровой код, вы богатые и свободные от денег, нет денег - нет забот что с ними делать, да здравствует свобода! А те другие порочные, жадные, которым жалко отдать каких то 40 тысяч вонючих долларов за то, что электроны бегают по атомам, во благо цифровой справедливости - ничтожные людишки.
airmax78 написав:Я не верю, что ошибся. Мы будем багатии.
Я догадываюсь, что манипуль вам уготовил. Он уронит биток в коридор 15к-35к и будет он в нем барахтаться 10 лет, преимущественно низходящим трендом, как отжимали золото с 1980-х по 2000-ые. Готовы ждать 10 лет туземуна? Смотреть как вырастет эфир за это время до $7000, как стрельнут еще пару раз доги, как всякие токены будут раз за разом давать иксы, а вы будете как овно в проруби со своим битком?
Думаю не будут давать иксы то что стрельнуло в 20-21 годах (кроме битка и кефира). Я в прошлом цикле застал листинг на битфинекс двух монет: GLM и SNT, разумеется в последствии потерял на них прилично и как то с тех пор периодически наблюдаю за их ценами. Они так и не достигли ATH в текущем завершенном бычьем цикле. Уверен нет смысла присматривать альту для х10-x20 на первых двух страницах Coinmarket для следующего цикла. Это уже влипшие инвесторы им теперь ничто не поможет яркий пример тот же "хриплый".
airmax78 написав:Я не верю, что ошибся. Мы будем багатии.
Я догадываюсь, что манипуль вам уготовил. Он уронит биток в коридор 15к-35к и будет он в нем барахтаться 10 лет, преимущественно низходящим трендом, как отжимали золото с 1980-х по 2000-ые. Готовы ждать 10 лет туземуна? Смотреть как вырастет эфир за это время до $7000, как стрельнут еще пару раз доги, как всякие токены будут раз за разом давать иксы, а вы будете как овно в проруби со своим битком?
Думаю не будут давать иксы то что стрельнуло в 20-21 годах (кроме битка и кефира). Я в прошлом цикле застал листинг на битфинекс двух монет: GLM и SNT, разумеется в последствии потерял на них прилично и как то с тех пор периодически наблюдаю за их ценами. Они так и не достигли ATH в текущем завершенном бычьем цикле. Уверен нет смысла присматривать альту для х10-x20 на первых двух страницах Coinmarket для следующего цикла. Это уже влипшие инвесторы им теперь ничто не поможет яркий пример тот же "хриплый".
Доги стрельну., Маск обещал сделать ими оплату за новенькие Теслы. Также в твиттер-пространстве натыкаюсь на предложение сделать доги валютой на Марсе. В любом случае цены на колу и бургеры на звездолетах SpaceX обязаны в догах считать. Еще если и от космических туристов будут принимать оплату в собачках, цены им не будет.
А если серьезно, я думаю 69 - это был символичный АТН по битку, больше он туда не вернется уже никогда. Причина я раньше называл - дивергенция по RSI на лунных свечах - интерес битку угасает, институционалы готовы с дисконтом 20% от текущих цен из него выйти, должен был он уверенно по логарифмическим графикам пробивать 70-80к хотя бы.
Zebra написав:Я догадываюсь, что манипуль вам уготовил. Он уронит биток в коридор 15к-35к и будет он в нем барахтаться 10 лет, преимущественно низходящим трендом, как отжимали золото с 1980-х по 2000-ые. Готовы ждать 10 лет туземуна? Смотреть как вырастет эфир за это время до $7000, как стрельнут еще пару раз доги, как всякие токены будут раз за разом давать иксы, а вы будете как овно в проруби со своим битком?
Думаю не будут давать иксы то что стрельнуло в 20-21 годах (кроме битка и кефира). Я в прошлом цикле застал листинг на битфинекс двух монет: GLM и SNT, разумеется в последствии потерял на них прилично и как то с тех пор периодически наблюдаю за их ценами. Они так и не достигли ATH в текущем завершенном бычьем цикле. Уверен нет смысла присматривать альту для х10-x20 на первых двух страницах Coinmarket для следующего цикла. Это уже влипшие инвесторы им теперь ничто не поможет яркий пример тот же "хриплый".
Доги стрельну., Маск обещал сделать ими оплату за новенькие Теслы. Также в твиттер-пространстве натыкаюсь на предложение сделать доги валютой на Марсе. В любом случае цены на колу и бургеры на звездолетах SpaceX обязаны в догах считать. Еще если и от космических туристов будут принимать оплату в собачках, цены им не будет.
А если серьезно, я думаю 69 - это был символичный АТН по битку, больше он туда не вернется уже никогда. Причина я раньше называл - дивергенция по RSI на лунных свечах - интерес битку угасает, институционалы готовы с дисконтом 20% от текущих цен из него выйти, должен был он уверенно по логарифмическим графикам пробивать 70-80к хотя бы.
Да, цикл к циклу всё меньше % роста ATH, интерес действительно угасает.