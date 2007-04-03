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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2938293929402941>
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:50

Мы можем только гадать. Я верю, что мы увидим и 100к и 1000к за биткоин. Может быть не мы, но наши дети или внуки - точно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:54

  airmax78 написав:Мы можем только гадать. Я верю, что мы увидим и 100к и 1000к за биткоин. Может быть не мы, но наши дети или внуки - точно.

ага. только к тому времени буханка хлеба будет стоить 1000к :mrgreen:
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

а вообще смотрю на графики, по многим монетам обнулили 2 года)
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

по битку я вижу цель 31-33к
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:58

  Ekran написав:по битку я вижу цель 31-33к

На этих уровнях начну присматриваться к покупке асика
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:58

  Ekran написав:по битку я вижу цель 31-33к

а я 15-18к
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:59

зацініть патент від мікрософта!

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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

пока 37400-38000 реально могёт быть, потом отскок...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:13

  kuzment написав:
  Ekran написав:по битку я вижу цель 31-33к

На этих уровнях начну присматриваться к покупке асика

єто что?
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

kuzment написав:
  Ekran написав:по битку я вижу цель 31-33к

На этих уровнях начну присматриваться к покупке асика
Это если гараж какой-то есть, в доме где живёшь лучше не ставить
Faceless
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