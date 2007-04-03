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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 січ, 2022 20:50
Мы можем только гадать. Я верю, что мы увидим и 100к и 1000к за биткоин. Может быть не мы, но наши дети или внуки - точно.
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airmax78
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Додано: Суб 08 січ, 2022 20:54
airmax78 написав:
Мы можем только гадать. Я верю, что мы увидим и 100к и 1000к за биткоин. Может быть не мы, но наши дети или внуки - точно.
ага. только к тому времени буханка хлеба будет стоить 1000к
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Ekran
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Додано: Суб 08 січ, 2022 20:55
а вообще смотрю на графики, по многим монетам обнулили 2 года)
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Ekran
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Додано: Суб 08 січ, 2022 20:56
по битку я вижу цель 31-33к
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Ekran
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Додано: Суб 08 січ, 2022 20:58
Ekran написав:
по битку я вижу цель 31-33к
На этих уровнях начну присматриваться к покупке асика
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kuzment
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Додано: Суб 08 січ, 2022 20:58
Ekran написав:
по битку я вижу цель 31-33к
а я 15-18к
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Zebra
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Додано: Суб 08 січ, 2022 20:59
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Додано: Суб 08 січ, 2022 21:12
пока 37400-38000 реально могёт быть, потом отскок...
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чик
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Додано: Суб 08 січ, 2022 21:13
kuzment написав: Ekran написав:
по битку я вижу цель 31-33к
На этих уровнях начну присматриваться к покупке асика
єто что?
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Ekran
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Додано: Суб 08 січ, 2022 21:14
kuzment написав: Ekran написав:
по битку я вижу цель 31-33к
На этих уровнях начну присматриваться к покупке асика
Это если гараж какой-то есть, в доме где живёшь лучше не ставить
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Faceless
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