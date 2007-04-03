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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2938293929402941
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:16

Faceless
шо это=Ekran здесь забыло, ежели элементарного не знает :mrgreen:
мну трут через раз, а абычного тролля, который засерает ветку низя забанить?
Востаннє редагувалось чик в Суб 08 січ, 2022 21:20, всього редагувалось 2 разів.
чик
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:17

  чик написав:Faceless
шо это=Ekran здесь забыло :mrgreen:

чик чирик опятть пшик :lol:
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:26

  чик написав:пока 37400-38000 реально могёт быть, потом отскок...

ну ты естественно последний раз по 46000 купил
Zebra
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