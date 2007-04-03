Faceless
шо это=Ekran здесь забыло, ежели элементарного не знает
мну трут через раз, а абычного тролля, который засерает ветку низя забанить?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 січ, 2022 21:16
Faceless
шо это=Ekran здесь забыло, ежели элементарного не знает
мну трут через раз, а абычного тролля, который засерает ветку низя забанить?
Востаннє редагувалось чик в Суб 08 січ, 2022 21:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 08 січ, 2022 21:26
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