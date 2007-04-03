На этих уровнях начну присматриваться к покупке асика
Это если гараж какой-то есть, в доме где живёшь лучше не ставить
На зиму все равно домой забирать, чтобы полезное тепловыделение не пропадало Но это, конечно, если сеть выдержит. А кроме шуток, в бытовых условиях майнинг - имитация бурной деятельности и не более того. Эффективнее купить монету, которую собирался добывать железом, к которому присматриваешься - цены примерно коррелируют. Когда асики вернутся в нормальной стоимости, и биткоин будет на приемлемом для входа и ходла уровне
kuzment написав:На этих уровнях начну присматриваться к покупке асика
Это если гараж какой-то есть, в доме где живёшь лучше не ставить
На зиму все равно домой забирать, чтобы полезное тепловыделение не пропадало Но это, конечно, если сеть выдержит. А кроме шуток, в бытовых условиях майнинг - имитация бурной деятельности и не более того. Эффективнее купить монету, которую собирался добывать железом, к которому присматриваешься - цены примерно коррелируют. Когда асики вернутся в нормальной стоимости, и биткоин будет на приемлемом для входа и ходла уровне
Я не могу смотреть как падает курс когда крипта куплена за наличку..., такая вот у меня особенность. А вот когда оно там себе майнится на протяжении всей криптозимы - так мне спокойнее. Потом на следующем цикле продам намайненное и асик подорожавший в несколько раз продам и ждать очередной точки для входа в майнинг. Тем более частный дом с гаражом, чего ж не майнить?
kuzment написав:Я не могу смотреть как падает курс когда крипта куплена за наличку..., такая вот у меня особенность. А вот когда оно там себе майнится на протяжении всей криптозимы - так мне спокойнее. Потом на следующем цикле продам намайненное и асик подорожавший в несколько раз продам и ждать очередной точки для входа в майнинг. Тем более частный дом с гаражом, чего ж не майнить?