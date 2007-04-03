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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2939294029412942>
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:16

Faceless
шо это=Ekran здесь забыло, ежели элементарного не знает :mrgreen:
мну трут через раз, а абычного тролля, который засерает ветку низя забанить?
Востаннє редагувалось чик в Суб 08 січ, 2022 21:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:17

  чик написав:Faceless
шо это=Ekran здесь забыло :mrgreen:

чик чирик опятть пшик :lol:
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:26

  чик написав:пока 37400-38000 реально могёт быть, потом отскок...

ну ты естественно последний раз по 46000 купил
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:28

Zebra
пока 45-44-42-41, доберу па 40-38 ешо, а там будем посмотреть,
типа ж торгую - па 41 взял па 42 продал, сча апять взял...
Востаннє редагувалось чик в Суб 08 січ, 2022 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:31

  Faceless написав:
kuzment написав:
  Ekran написав:по битку я вижу цель 31-33к

На этих уровнях начну присматриваться к покупке асика
Это если гараж какой-то есть, в доме где живёшь лучше не ставить


На зиму все равно домой забирать, чтобы полезное тепловыделение не пропадало :mrgreen: Но это, конечно, если сеть выдержит. А кроме шуток, в бытовых условиях майнинг - имитация бурной деятельности и не более того. Эффективнее купить монету, которую собирался добывать железом, к которому присматриваешься - цены примерно коррелируют. Когда асики вернутся в нормальной стоимости, и биткоин будет на приемлемом для входа и ходла уровне
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

дж по эосу интересную инфу выложил.
чик
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:43

  zРадио написав:
  Faceless написав:
kuzment написав:На этих уровнях начну присматриваться к покупке асика
Это если гараж какой-то есть, в доме где живёшь лучше не ставить


На зиму все равно домой забирать, чтобы полезное тепловыделение не пропадало :mrgreen: Но это, конечно, если сеть выдержит. А кроме шуток, в бытовых условиях майнинг - имитация бурной деятельности и не более того. Эффективнее купить монету, которую собирался добывать железом, к которому присматриваешься - цены примерно коррелируют. Когда асики вернутся в нормальной стоимости, и биткоин будет на приемлемом для входа и ходла уровне

Я не могу смотреть как падает курс когда крипта куплена за наличку..., такая вот у меня особенность.
А вот когда оно там себе майнится на протяжении всей криптозимы - так мне спокойнее.
Потом на следующем цикле продам намайненное и асик подорожавший в несколько раз продам и ждать очередной точки для входа в майнинг.
Тем более частный дом с гаражом, чего ж не майнить?
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:45

  чик написав:дж по эосу интересную инфу выложил.

интерес к eos можно охарактеризовать только так:

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Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:48

  kuzment написав:Я не могу смотреть как падает курс когда крипта куплена за наличку..., такая вот у меня особенность.
А вот когда оно там себе майнится на протяжении всей криптозимы - так мне спокойнее.
Потом на следующем цикле продам намайненное и асик подорожавший в несколько раз продам и ждать очередной точки для входа в майнинг.
Тем более частный дом с гаражом, чего ж не майнить?


Понял. У вас обычный тариф для населения - 1,68?
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:49

Zebra
пожуём - глянем...
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