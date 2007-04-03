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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 січ, 2022 21:50
zРадио написав: kuzment написав:
Я не могу смотреть как падает курс когда крипта куплена за наличку..., такая вот у меня особенность.
А вот когда оно там себе майнится на протяжении всей криптозимы - так мне спокойнее.
Потом на следующем цикле продам намайненное и асик подорожавший в несколько раз продам и ждать очередной точки для входа в майнинг.
Тем более частный дом с гаражом, чего ж не майнить?
Понял. У вас обычный тариф для населения - 1,68?
Да, и ночной 0,86
я в этом цикле майнил на картах, но рано вышел (в марте 21-го, побоялся что не успею продать карты по хорошей цене)
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kuzment
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Додано: Суб 08 січ, 2022 22:20
Сейчас должен быть локальный разворот. Можете покупать.
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Zebra
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Додано: Суб 08 січ, 2022 22:43
Zebra написав:
Сейчас должен быть локальный разворот. Можете покупать.
Да уж подождём ещё
А вы покупайте покупайте)
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Ekran
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Додано: Суб 08 січ, 2022 23:01
Ekran написав: Zebra написав:
Сейчас должен быть локальный разворот. Можете покупать.
Да уж подождём ещё
А вы покупайте покупайте)
2 сигнали на купівлю.
Послухаю. Став на купівлю по 40 900
Востаннє редагувалось Цифра
в Суб 08 січ, 2022 23:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 23:02
Купив BNB лєсєнкою. Середня ціна закупу 12143грн. за штучку.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 23:07
Цифра написав: Ekran написав: Zebra написав:
Сейчас должен быть локальный разворот. Можете покупать.
Да уж подождём ещё
А вы покупайте покупайте)
2 сигнали на купівлю.
Послухаю. Став на купівлю по 40 900
Когда растет амплитуда и цену бросает туда-сюда, на проливе, или на хаях - верный признак локального разворота намечается на растущем интересе.
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Zebra
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