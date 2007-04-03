RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2939294029412942
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:50

  zРадио написав:
  kuzment написав:Я не могу смотреть как падает курс когда крипта куплена за наличку..., такая вот у меня особенность.
А вот когда оно там себе майнится на протяжении всей криптозимы - так мне спокойнее.
Потом на следующем цикле продам намайненное и асик подорожавший в несколько раз продам и ждать очередной точки для входа в майнинг.
Тем более частный дом с гаражом, чего ж не майнить?


Понял. У вас обычный тариф для населения - 1,68?

Да, и ночной 0,86
я в этом цикле майнил на картах, но рано вышел (в марте 21-го, побоялся что не успею продать карты по хорошей цене)
kuzment
 
Повідомлень: 200
З нами з: 14.06.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сейчас должен быть локальный разворот. Можете покупать.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10793
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1560 раз.
Подякували: 2254 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:43

  Zebra написав:Сейчас должен быть локальный разворот. Можете покупать.

Да уж подождём ещё
А вы покупайте покупайте)
Ekran
 
Повідомлень: 73
З нами з: 09.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:01

  Ekran написав:
  Zebra написав:Сейчас должен быть локальный разворот. Можете покупать.

Да уж подождём ещё
А вы покупайте покупайте)

2 сигнали на купівлю.
Послухаю. Став на купівлю по 40 900
Востаннє редагувалось Цифра в Суб 08 січ, 2022 23:03, всього редагувалось 1 раз.
Цифра
 
Повідомлень: 73
З нами з: 22.04.21
Подякував: 23 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:02

Купив BNB лєсєнкою. Середня ціна закупу 12143грн. за штучку. :|
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29884
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2148 раз.
Подякували: 2247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:07

  Цифра написав:
  Ekran написав:
  Zebra написав:Сейчас должен быть локальный разворот. Можете покупать.

Да уж подождём ещё
А вы покупайте покупайте)

2 сигнали на купівлю.
Послухаю. Став на купівлю по 40 900

Когда растет амплитуда и цену бросает туда-сюда, на проливе, или на хаях - верный признак локального разворота намечается на растущем интересе.

Зображення
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10793
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1560 раз.
Подякували: 2254 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2939294029412942
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik, juristkostya, Цифра і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8813, 8814, 8815
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
88145 219064668
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 січ, 2022 23:17
juristkostya
Валютный рынок в мире 1 ... 790, 791, 792
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7918 17126813
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 січ, 2022 12:19
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 71614
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП і РРО (260)
08.01.2022 23:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.