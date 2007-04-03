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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2939294029412942
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:43

  Zebra написав:Сейчас должен быть локальный разворот. Можете покупать.

Да уж подождём ещё
А вы покупайте покупайте)
Ekran
 
Повідомлень: 71
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:51

Думаю упадет до 8
qvazik
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:01

  Ekran написав:
  Zebra написав:Сейчас должен быть локальный разворот. Можете покупать.

Да уж подождём ещё
А вы покупайте покупайте)

2 сигнали на купівлю.
Послухаю. Став на купівлю по 40 900
Востаннє редагувалось Цифра в Суб 08 січ, 2022 23:03, всього редагувалось 1 раз.
Цифра
 
Повідомлень: 73
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:02

Купив BNB лєсєнкою. Середня ціна закупу 12143грн. за штучку. :|
Козак-характерник
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2

 
Повідомлень: 29886
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:07

  Цифра написав:
  Ekran написав:
  Zebra написав:Сейчас должен быть локальный разворот. Можете покупать.

Да уж подождём ещё
А вы покупайте покупайте)

2 сигнали на купівлю.
Послухаю. Став на купівлю по 40 900

Когда растет амплитуда и цену бросает туда-сюда, на проливе, или на хаях - верный признак локального разворота намечается на растущем интересе.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 00:54

  Козак-характерник написав:Купив BNB лєсєнкою. Середня ціна закупу 12143грн. за штучку. :|

Продав все по 12300. Можна далі чпокати лонгустинів... :D
Козак-характерник
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2

 
Повідомлень: 29886
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Подякував: 2148 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 01:27

Кажется у манипуля закончились биткоины мне продавать.
airmax78
 
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