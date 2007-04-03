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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 січ, 2022 22:43
Zebra написав:
Сейчас должен быть локальный разворот. Можете покупать.
Да уж подождём ещё
А вы покупайте покупайте)
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Ekran
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Додано: Суб 08 січ, 2022 22:51
Думаю упадет до 8
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qvazik
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Додано: Суб 08 січ, 2022 23:01
Ekran написав: Zebra написав:
Сейчас должен быть локальный разворот. Можете покупать.
Да уж подождём ещё
А вы покупайте покупайте)
2 сигнали на купівлю.
Послухаю. Став на купівлю по 40 900
Востаннє редагувалось Цифра
в Суб 08 січ, 2022 23:03, всього редагувалось 1 раз.
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Цифра
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Додано: Суб 08 січ, 2022 23:02
Купив BNB лєсєнкою. Середня ціна закупу 12143грн. за штучку.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 08 січ, 2022 23:07
Цифра написав: Ekran написав: Zebra написав:
Сейчас должен быть локальный разворот. Можете покупать.
Да уж подождём ещё
А вы покупайте покупайте)
2 сигнали на купівлю.
Послухаю. Став на купівлю по 40 900
Когда растет амплитуда и цену бросает туда-сюда, на проливе, или на хаях - верный признак локального разворота намечается на растущем интересе.
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Zebra
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Додано: Нед 09 січ, 2022 01:27
Кажется у манипуля закончились биткоины мне продавать.
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airmax78
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Додано: Нед 09 січ, 2022 06:02
чик написав:дж
по эосу интересную инфу выложил.
Мне интересно, какой оборот будет у Буллиша по итогам января. Пока что цифры неплохие для старта. Эос сейчас к деду на историческом дне. Если не утонет, сильно отскочит.
Сопротивление по деду у 40к не пробили, да и не особо пытались. На следующей неделе 45к цель.
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phantom_systems
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