Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 січ, 2022 22:43
Zebra написав:
Сейчас должен быть локальный разворот. Можете покупать.
Да уж подождём ещё
А вы покупайте покупайте)
Ekran
Повідомлень: 71
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Додано: Суб 08 січ, 2022 22:51
Думаю упадет до 8
qvazik
Повідомлень: 3
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Додано: Суб 08 січ, 2022 23:01
Ekran написав: Zebra написав:
Сейчас должен быть локальный разворот. Можете покупать.
Да уж подождём ещё
А вы покупайте покупайте)
2 сигнали на купівлю.
Послухаю. Став на купівлю по 40 900
Востаннє редагувалось
Цифра
в Суб 08 січ, 2022 23:03, всього редагувалось 1 раз.
Цифра
Повідомлень: 73
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Додано: Суб 08 січ, 2022 23:02
Купив BNB лєсєнкою. Середня ціна закупу 12143грн. за штучку.
Козак-характерник
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Додано: Суб 08 січ, 2022 23:07
Цифра написав: Ekran написав: Zebra написав:
Сейчас должен быть локальный разворот. Можете покупать.
Да уж подождём ещё
А вы покупайте покупайте)
2 сигнали на купівлю.
Послухаю. Став на купівлю по 40 900
Когда растет амплитуда и цену бросает туда-сюда, на проливе, или на хаях - верный признак локального разворота намечается на растущем интересе.
Zebra
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Козак-характерник
2
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Додано: Нед 09 січ, 2022 01:27
Кажется у манипуля закончились биткоины мне продавать.
airmax78
Повідомлень: 40134
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Додано: Нед 09 січ, 2022 06:02
чик написав: дж
по эосу интересную инфу выложил.
Мне интересно, какой оборот будет у Буллиша по итогам января. Пока что цифры неплохие для старта. Эос сейчас к деду на историческом дне. Если не утонет, сильно отскочит.
Сопротивление по деду у 40к не пробили, да и не особо пытались. На следующей неделе 45к цель.
phantom_systems
Повідомлень: 1909
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Додано: Нед 09 січ, 2022 12:09
phantom_systems написав: чик написав: дж
по эосу интересную инфу выложил.
Мне интересно, какой оборот будет у Буллиша по итогам января. Пока что цифры неплохие для старта. Эос сейчас к деду на историческом дне. Если не утонет, сильно отскочит.
Сопротивление по деду у 40к не пробили, да и не особо пытались. На следующей неделе 45к цель.
46, логично.обгадившихся тут лучше не принимать в серьёз.пусть дальше во сне видят 20...и даже 8.Очередной раз интересно, зачем постить эти цифры.Давайте дойдём до 25-30, тогда и поговорим про 20.Нафуя это счас
Кучинелли
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