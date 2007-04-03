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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2940294129422943>
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:43

  Zebra написав:Сейчас должен быть локальный разворот. Можете покупать.

Да уж подождём ещё
А вы покупайте покупайте)
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:51

Думаю упадет до 8
qvazik
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:01

  Ekran написав:
  Zebra написав:Сейчас должен быть локальный разворот. Можете покупать.

Да уж подождём ещё
А вы покупайте покупайте)

2 сигнали на купівлю.
Послухаю. Став на купівлю по 40 900
Востаннє редагувалось Цифра в Суб 08 січ, 2022 23:03, всього редагувалось 1 раз.
Цифра
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:02

Купив BNB лєсєнкою. Середня ціна закупу 12143грн. за штучку. :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:07

  Цифра написав:
  Ekran написав:
  Zebra написав:Сейчас должен быть локальный разворот. Можете покупать.

Да уж подождём ещё
А вы покупайте покупайте)

2 сигнали на купівлю.
Послухаю. Став на купівлю по 40 900

Когда растет амплитуда и цену бросает туда-сюда, на проливе, или на хаях - верный признак локального разворота намечается на растущем интересе.

Зображення
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 00:54

  Козак-характерник написав:Купив BNB лєсєнкою. Середня ціна закупу 12143грн. за штучку. :|

Продав все по 12300. Можна далі чпокати лонгустинів... :D
Козак-характерник
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2

 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 01:27

Кажется у манипуля закончились биткоины мне продавать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 06:02

  чик написав:дж по эосу интересную инфу выложил.

Мне интересно, какой оборот будет у Буллиша по итогам января. Пока что цифры неплохие для старта. Эос сейчас к деду на историческом дне. Если не утонет, сильно отскочит.

Сопротивление по деду у 40к не пробили, да и не особо пытались. На следующей неделе 45к цель.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 12:09

  phantom_systems написав:
  чик написав:дж по эосу интересную инфу выложил.

Мне интересно, какой оборот будет у Буллиша по итогам января. Пока что цифры неплохие для старта. Эос сейчас к деду на историческом дне. Если не утонет, сильно отскочит.

Сопротивление по деду у 40к не пробили, да и не особо пытались. На следующей неделе 45к цель.

46, логично.обгадившихся тут лучше не принимать в серьёз.пусть дальше во сне видят 20...и даже 8.Очередной раз интересно, зачем постить эти цифры.Давайте дойдём до 25-30, тогда и поговорим про 20.Нафуя это счас :?:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 15:46

отскок на 45-46 видится наиболее вероятным событием. фрактал 1 в 1 как летом, только теперь дно около 40к, а не 30. дальше, думаю, снова спустимся на тест 40к, с уколом куда-то пониже типа 39 для психо-эмоционального подавления толпы. ну и логичное завершение - разворот вверх. думаю, где-то к концу этого месяца это все уже будет, а в феврале увидим хорошую волну роста. схема сработала в прошлый раз, решили обкатать еще разок. глобально жду бит куда-то там выше 60К, там уже смотреть по ситуации. быть может последняя волна роста. лично я жду 70-75К и там полностью буду выходить, если прям резко не пойдем куда-то выше.
spacemachine
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