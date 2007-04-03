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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2940294129422943
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 15:54

  spacemachine написав:отскок на 45-46 видится наиболее вероятным событием. фрактал 1 в 1 как летом, только теперь дно около 40к, а не 30. дальше, думаю, снова спустимся на тест 40к, с уколом куда-то пониже типа 39 для психо-эмоционального подавления толпы. ну и логичное завершение - разворот вверх. думаю, где-то к концу этого месяца это все уже будет, а в феврале увидим хорошую волну роста. схема сработала в прошлый раз, решили обкатать еще разок. глобально жду бит куда-то там выше 60К, там уже смотреть по ситуации. быть может последняя волна роста. лично я жду 70-75К и там полностью буду выходить, если прям резко не пойдем куда-то выше.

Из стейблкоинов понемногу уходят деньги, сотня-другая миллионов в день. Локальный отскок и дальше спуск.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 20:44

Не плекайте надію! Дехто не хоче вірити, що настала криптозима, але то так є. 8) Тількки спуски з відкатами для заманухи хомок, щоб забезпечували ліквідністю. На кожному відкаті тре розпродавати те, що на низах купив. Підводний човен прямує на історичні глубини.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 21:12

Козак-характерник
если закроем ночью недельку хде то в районе 42300 ешо подрастём.
чик
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