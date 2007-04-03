spacemachine написав:

отскок на 45-46 видится наиболее вероятным событием. фрактал 1 в 1 как летом, только теперь дно около 40к, а не 30. дальше, думаю, снова спустимся на тест 40к, с уколом куда-то пониже типа 39 для психо-эмоционального подавления толпы. ну и логичное завершение - разворот вверх. думаю, где-то к концу этого месяца это все уже будет, а в феврале увидим хорошую волну роста. схема сработала в прошлый раз, решили обкатать еще разок. глобально жду бит куда-то там выше 60К, там уже смотреть по ситуации. быть может последняя волна роста. лично я жду 70-75К и там полностью буду выходить, если прям резко не пойдем куда-то выше.