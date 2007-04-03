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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 січ, 2022 22:34
снайпер
Целевые пока у 42800, 43800 - т.е совсем близкие.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 06:57
proftpd66 написав: airmax78 написав:
Кажется у манипуля закончились биткоины мне продавать.
ты можешь мне дать деньги в управление для эксперимента?
Мои деньги - твои деньги. Куда перечислять напиши.
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