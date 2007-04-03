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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2941294229432944
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 22:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

снайпер 8)
Целевые пока у 42800, 43800 - т.е совсем близкие.
чик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 06:57

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Кажется у манипуля закончились биткоины мне продавать.


ты можешь мне дать деньги в управление для эксперимента?

Мои деньги - твои деньги. Куда перечислять напиши.
airmax78
 
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