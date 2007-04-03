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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2941294229432944
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 22:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

снайпер 8)
Целевые пока у 42800, 43800 - т.е совсем близкие.
чик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 06:57

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Кажется у манипуля закончились биткоины мне продавать.


ты можешь мне дать деньги в управление для эксперимента?

Мои деньги - твои деньги. Куда перечислять напиши.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:48

  Кучинелли написав:
ПС чем в данном случае выгоден трейдинг - тем что в текущем моменте получаешь выгоду.Инвестирование на когда то чревато просто дикими неожиданностями, хотя я не отрицаю и такой подход.


Давай вернёмся к этому разговору через полгодика-год. Тогда подробно пройдемся по всем пунктам. Я сейчас полностью сосредоточен на тестнетах, НФТ в альтернативных эфиру сетях, е2п - стейки в них разлоков которые остались после гафи (полностью продал и закончил с лаунчами), а также аэродропах и ретродропах за активности. Сейчас думаю над темой абузить/мультиачить аккаунты в том же дискорде - там тоже хорошие деньги, а также ставить ноды на проекты - те же иронфишы - где нет токенов. Это вся активность пока боковик/медвежка/зима - короче непонятки на крипторынке.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:26

  lrs7719 написав:
  Кучинелли написав:
ПС чем в данном случае выгоден трейдинг - тем что в текущем моменте получаешь выгоду.Инвестирование на когда то чревато просто дикими неожиданностями, хотя я не отрицаю и такой подход.


Давай вернёмся к этому разговору через полгодика-год. Тогда подробно пройдемся по всем пунктам. Я сейчас полностью сосредоточен на тестнетах, НФТ в альтернативных эфиру сетях, е2п - стейки в них разлоков которые остались после гафи (полностью продал и закончил с лаунчами), а также аэродропах и ретродропах за активности. Сейчас думаю над темой абузить/мультиачить аккаунты в том же дискорде - там тоже хорошие деньги, а также ставить ноды на проекты - те же иронфишы - где нет токенов. Это вся активность пока боковик/медвежка/зима - короче непонятки на крипторынке.

Я бы банил за этот криптовалютный сленг.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:44

  airmax78 написав:Я бы банил за этот криптовалютный сленг.

Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:12

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Кажется у манипуля закончились биткоины мне продавать.


ты можешь мне дать деньги в управление для эксперимента?

Мои деньги - твои деньги. Куда перечислять напиши.


1k это разве деньги?

чем перечислишь, собакой? zCash? (нулевым разглашением)

я хочу попробовать свою психологию, как я буду торговать чужими деньги. Свои деньги, это как гавно. А чужие более серьезно.

если хочешь, скинь 300-500
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:19

  airmax78 написав:
Я бы банил за этот криптовалютный сленг.


Ну так в чем проблема? Жми кнопку - скарга. Обоснование- не относится к тематике обсуждения. И пусть модераторы портут. Нельзя ж людям мозги засорять. Или мне нажать?
Но не буду отвлекать - счастиливо досливаться. У вас тут впереди много будет интересного, а у меня - времени мало.
У вас тут знатные поводыри - професора да КХ. Они всему научат.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:19

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:[
ты можешь мне дать деньги в управление для эксперимента?

Мои деньги - твои деньги. Куда перечислять напиши.


1k это разве деньги?

чем перечислишь, собакой? zCash? (нулевым разглашением)

я хочу попробовать свою психологию, как я буду торговать чужими деньги. Свои деньги, это как гавно. А чужие более серьезно.

если хочешь, скинь 300-500

Начнем с 10К с постепенным увеличением до 100К в течение недели.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:41

  airmax78 написав:Начнем с 10К с постепенным увеличением до 100К в течение недели.


Вот у меня 6-8к. потом было 25к. Стало 9к. Сейчас почти 9к. А ты очкуешь 1к . При том что я не торгую.

Я 14к не доработал за 2-3 недели.

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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:46

вопрос.

есть блогер. Он почему-то пишет что DASH набирает сил на 400 и потом на 4000

сейчас 140. было 118 неделю назад
proftpd66
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