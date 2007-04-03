Додано: Пон 10 січ, 2022 10:48

Кучинелли написав:

ПС чем в данном случае выгоден трейдинг - тем что в текущем моменте получаешь выгоду.Инвестирование на когда то чревато просто дикими неожиданностями, хотя я не отрицаю и такой подход. ПС чем в данном случае выгоден трейдинг - тем что в текущем моменте получаешь выгоду.Инвестирование на когда то чревато просто дикими неожиданностями, хотя я не отрицаю и такой подход.

Давай вернёмся к этому разговору через полгодика-год. Тогда подробно пройдемся по всем пунктам. Я сейчас полностью сосредоточен на тестнетах, НФТ в альтернативных эфиру сетях, е2п - стейки в них разлоков которые остались после гафи (полностью продал и закончил с лаунчами), а также аэродропах и ретродропах за активности. Сейчас думаю над темой абузить/мультиачить аккаунты в том же дискорде - там тоже хорошие деньги, а также ставить ноды на проекты - те же иронфишы - где нет токенов. Это вся активность пока боковик/медвежка/зима - короче непонятки на крипторынке.