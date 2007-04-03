Кучинелли написав: ПС чем в данном случае выгоден трейдинг - тем что в текущем моменте получаешь выгоду.Инвестирование на когда то чревато просто дикими неожиданностями, хотя я не отрицаю и такой подход.
Давай вернёмся к этому разговору через полгодика-год. Тогда подробно пройдемся по всем пунктам. Я сейчас полностью сосредоточен на тестнетах, НФТ в альтернативных эфиру сетях, е2п - стейки в них разлоков которые остались после гафи (полностью продал и закончил с лаунчами), а также аэродропах и ретродропах за активности. Сейчас думаю над темой абузить/мультиачить аккаунты в том же дискорде - там тоже хорошие деньги, а также ставить ноды на проекты - те же иронфишы - где нет токенов. Это вся активность пока боковик/медвежка/зима - короче непонятки на крипторынке.
Кучинелли написав: ПС чем в данном случае выгоден трейдинг - тем что в текущем моменте получаешь выгоду.Инвестирование на когда то чревато просто дикими неожиданностями, хотя я не отрицаю и такой подход.
Давай вернёмся к этому разговору через полгодика-год. Тогда подробно пройдемся по всем пунктам. Я сейчас полностью сосредоточен на тестнетах, НФТ в альтернативных эфиру сетях, е2п - стейки в них разлоков которые остались после гафи (полностью продал и закончил с лаунчами), а также аэродропах и ретродропах за активности. Сейчас думаю над темой абузить/мультиачить аккаунты в том же дискорде - там тоже хорошие деньги, а также ставить ноды на проекты - те же иронфишы - где нет токенов. Это вся активность пока боковик/медвежка/зима - короче непонятки на крипторынке.
airmax78 написав: Я бы банил за этот криптовалютный сленг.
Ну так в чем проблема? Жми кнопку - скарга. Обоснование- не относится к тематике обсуждения. И пусть модераторы портут. Нельзя ж людям мозги засорять. Или мне нажать? Но не буду отвлекать - счастиливо досливаться. У вас тут впереди много будет интересного, а у меня - времени мало. У вас тут знатные поводыри - професора да КХ. Они всему научат.