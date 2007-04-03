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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:26
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:29
кто-то купил karbo через TradeOgre на 6к. Это нерезидент
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:32
Где много диких обезьян
Военная полиция Бразилии арестовала основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International (MTI) Иоганна Стейнберга, объявленного в розыск Интерполом и ФБР в 2019 году.
Его обнаружили по поддельным документам и доставили в отделение федеральной полиции бразильского штата Гояс.
MTI обманула 170 тысяч инвесторов, доверивших пирамиде как минимум 22 000 BTC или около $1 млрд. Организаторы обещали ежемесячную доходность не менее 10%
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Мдас, шото дохленький биточек, и со стейблкоинов продолжается отток средств...
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:39
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:58
Манипулю деньги хомок отольются зелеными соплями. Нет у манипуля столько биткоинов, чтобы их по дешевке (дешевле 69 куе) продавать.
Додано: Пон 10 січ, 2022 14:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Протесты в Казахстане ударили по биткоину.
Бегают по миру, со своим барахлом, покоя людям нет.
Козак, вы скажите, когда уже будет тотальное обнуление нулей, которого так ждут все местные форумчане?
Как же ваш прекрасный тост, и моя открытка, и всё вот это...?
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