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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2942294329442945
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:26

Что это и как пользоваться DEX биржами? Как подключить крипто кошельки Solana и Avalanche
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:29

кто-то купил karbo через TradeOgre на 6к. Это нерезидент

https://coinpaprika.com/valjuta/krb-karbo/
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:32

Где много диких обезьян

Военная полиция Бразилии арестовала основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International (MTI) Иоганна Стейнберга, объявленного в розыск Интерполом и ФБР в 2019 году.
Его обнаружили по поддельным документам и доставили в отделение федеральной полиции бразильского штата Гояс.

MTI обманула 170 тысяч инвесторов, доверивших пирамиде как минимум 22 000 BTC или около $1 млрд. Организаторы обещали ежемесячную доходность не менее 10%
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Мдас, шото дохленький биточек, и со стейблкоинов продолжается отток средств...
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:39

  Zebra написав:Мдас, шото дохленький биточек, и со стейблкоинов продолжается отток средств...

Зима надворі... :) А в криптосвіті - криптозима... :D Хомки п’яні ще не оклємалися, щоб бабло нести маніпулю. Все пропили, падлюки! :evil: Отходняк.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:58

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Мдас, шото дохленький биточек, и со стейблкоинов продолжается отток средств...

Зима надворі... :) А в криптосвіті - криптозима... :D Хомки п’яні ще не оклємалися, щоб бабло нести маніпулю. Все пропили, падлюки! :evil: Отходняк.

Манипулю деньги хомок отольются зелеными соплями. Нет у манипуля столько биткоинов, чтобы их по дешевке (дешевле 69 куе) продавать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Протесты в Казахстане ударили по биткоину.
https://korrespondent.net/world/4435369 ... o-bytkoynu

Бегают по миру, со своим барахлом, покоя людям нет.

Козак, вы скажите, когда уже будет тотальное обнуление нулей, которого так ждут все местные форумчане?

Как же ваш прекрасный тост, и моя открытка, и всё вот это...?
Чукча2
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