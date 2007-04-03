Подивимося, який там натовп. Якщо є натовп, то його отчпокають. Підуть проти натовпу. Якщо натовпу немає, то й чпокать нема кого. Підемо на нові низи. Тарити зара нічого не можна. Щось тарити - робити ставку в йопанеказіно, а ми ж типа трейдери...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 січ, 2022 14:47
Подивимося, який там натовп. Якщо є натовп, то його отчпокають. Підуть проти натовпу. Якщо натовпу немає, то й чпокать нема кого. Підемо на нові низи. Тарити зара нічого не можна. Щось тарити - робити ставку в йопанеказіно, а ми ж типа трейдери...
Додано: Пон 10 січ, 2022 14:52
Красиво конечно по альтам всех отчпокали. Смотришь на графики и думаешь, откуда столько баранов аж 2 раза в 2021 году набралось на хаях покупать. Вроде ж после 2017 года должны были поумнеть, аж нет - гребли шо дурные, кратные объемы.
Додано: Пон 10 січ, 2022 14:53
толпа ни хрена не видит, она слушает ютуб и и.п. там сча большинство считает, шо пробьём 40 и до 37500, а потом чуток вверх и криптозима - вообщем смотрят на график и под него подстраиваются переобуваясь какабычна. толпа мечется, манипуль стрижёт бабло...
Додано: Пон 10 січ, 2022 15:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Завтра Паша с ФРС выступает, если лишнего скажет про ставки, всем рынкам такой манипуль будет, по самые гланды....
Додано: Пон 10 січ, 2022 15:45
Додано: Пон 10 січ, 2022 15:48
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
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