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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2943294429452946
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:47

  Zebra написав:Толпа видит на дневке голову-плечи и не хочет покупать биток.

Подивимося, який там натовп. Якщо є натовп, то його отчпокають. Підуть проти натовпу. Якщо натовпу немає, то й чпокать нема кого. :) Підемо на нові низи. Тарити зара нічого не можна. Щось тарити - робити ставку в йопанеказіно, а ми ж типа трейдери... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:52

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Толпа видит на дневке голову-плечи и не хочет покупать биток.

Подивимося, який там натовп. Якщо є натовп, то його отчпокають. Підуть проти натовпу. Якщо натовпу немає, то й чпокать нема кого. :) Підемо на нові низи. Тарити зара нічого не можна. Щось тарити - робити ставку в йопанеказіно, а ми ж типа трейдери... :mrgreen:

Красиво конечно по альтам всех отчпокали. Смотришь на графики и думаешь, откуда столько баранов аж 2 раза в 2021 году набралось на хаях покупать. Вроде ж после 2017 года должны были поумнеть, аж нет - гребли шо дурные, кратные объемы.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:53

  Zebra написав:Толпа видит на дневке голову-плечи и не хочет покупать биток.

толпа ни хрена не видит, она слушает ютуб и и.п. там сча большинство считает, шо пробьём 40 и до 37500, а потом чуток вверх и криптозима - вообщем смотрят на график и под него подстраиваются переобуваясь какабычна. толпа мечется, манипуль стрижёт бабло...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Завтра Паша с ФРС выступает, если лишнего скажет про ставки, всем рынкам такой манипуль будет, по самые гланды....
Чукча2
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  Цифра написав:2 сигнали на купівлю.
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Переставив купівлю на 40 600
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Чукча2 написав:Завтра Паша с ФРС выступает

а коли там будуть свіжі стати по інфляції в гомеричці, небось за 7% скаканем?...
greenozon
 
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