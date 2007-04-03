Zebra написав:Толпа видит на дневке голову-плечи и не хочет покупать биток.
Подивимося, який там натовп. Якщо є натовп, то його отчпокають. Підуть проти натовпу. Якщо натовпу немає, то й чпокать нема кого. Підемо на нові низи. Тарити зара нічого не можна. Щось тарити - робити ставку в йопанеказіно, а ми ж типа трейдери...
Zebra написав:Толпа видит на дневке голову-плечи и не хочет покупать биток.
Подивимося, який там натовп. Якщо є натовп, то його отчпокають. Підуть проти натовпу. Якщо натовпу немає, то й чпокать нема кого. Підемо на нові низи. Тарити зара нічого не можна. Щось тарити - робити ставку в йопанеказіно, а ми ж типа трейдери...
Красиво конечно по альтам всех отчпокали. Смотришь на графики и думаешь, откуда столько баранов аж 2 раза в 2021 году набралось на хаях покупать. Вроде ж после 2017 года должны были поумнеть, аж нет - гребли шо дурные, кратные объемы.
Zebra написав:Толпа видит на дневке голову-плечи и не хочет покупать биток.
толпа ни хрена не видит, она слушает ютуб и и.п. там сча большинство считает, шо пробьём 40 и до 37500, а потом чуток вверх и криптозима - вообщем смотрят на график и под него подстраиваются переобуваясь какабычна. толпа мечется, манипуль стрижёт бабло...