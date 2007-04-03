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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2945294629472948>
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:22

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Финальный памп на 65к.

Час чпокати лонгустинів... :|



стрімко валимся
пірнули під 40-ву фігуру!
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Полетели...

Филипп Киркоров - Полетели

https://www.youtube.com/watch?v=U-Q4OMhnuNw
Востаннє редагувалось Чукча2 в Пон 10 січ, 2022 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Как-то очень жёстко. У меня уже попа болит биткоины у манипуля покупать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Из этой зимы многие монеты уже не выйдут.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:29

  airmax78 написав:Как-то очень жёстко. У меня уже попа болит биткоины у манипуля покупать.


ты купил на все что ли по 56к?

Я храню ZEC DASH WAVES
но я их не продаю. Я жду чтобы обвалилось в 2 раза

Bitcoin Cash, LTC не удачно
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:30

  airmax78 написав:Из этой зимы многие монеты уже не выйдут.


сейчас растет индекс бакса. Сейчас будет валится, но когда закончат. Пойдем на вверх.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:31

  airmax78 написав:Как-то очень жёстко. У меня уже попа болит биткоины у манипуля покупать.

манипуль активный специалист нетрадиционной ориентации, терпите
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:37

Манипуль, прости! Я все понял. У меня больше нет денех!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:46

  airmax78 написав:Манипуль, прости! Я все понял. У меня больше нет денех!


Думаю, ты не один такой. Многие скорострелы затарились в диапазоне 40-50к, считая, что это дешево. В ближайшее время, вероятно, отскочим к 44-46к - рынок немного поддержит сезон отчетностей американских корпоратов. Но когда будем падать на ожиданиях/реализации первого повышения ставки ФРС, то диапазон 30-40к рискуем пролететь без поддержки, потому что розница уже потратились и продолжает верить в рост, а для крупной рыбы это очень дорого
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:51

  airmax78 написав:Манипуль, прости! Я все понял. У меня больше нет денех!


купи космос или LINK
proftpd66
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