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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 січ, 2022 16:22
Козак-характерник написав: Zebra написав:
Финальный памп на 65к.
Час чпокати лонгустинів...
стрімко валимся
пірнули під 40-ву фігуру!
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Додано: Пон 10 січ, 2022 16:25
Востаннє редагувалось Чукча2
в Пон 10 січ, 2022 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 16:26
Как-то очень жёстко. У меня уже попа болит биткоины у манипуля покупать.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 16:27
Из этой зимы многие монеты уже не выйдут.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 16:29
airmax78 написав:
Как-то очень жёстко. У меня уже попа болит биткоины у манипуля покупать.
ты купил на все что ли по 56к?
Я храню ZEC DASH WAVES
но я их не продаю. Я жду чтобы обвалилось в 2 раза
Bitcoin Cash, LTC не удачно
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Додано: Пон 10 січ, 2022 16:30
airmax78 написав:
Из этой зимы многие монеты уже не выйдут.
сейчас растет индекс бакса. Сейчас будет валится, но когда закончат. Пойдем на вверх.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 16:31
airmax78 написав:
Как-то очень жёстко. У меня уже попа болит биткоины у манипуля покупать.
манипуль активный специалист нетрадиционной ориентации, терпите
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Додано: Пон 10 січ, 2022 16:37
Манипуль, прости! Я все понял. У меня больше нет денех!
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Додано: Пон 10 січ, 2022 16:46
airmax78 написав:
Манипуль, прости! Я все понял. У меня больше нет денех!
Думаю, ты не один такой. Многие скорострелы затарились в диапазоне 40-50к, считая, что это дешево. В ближайшее время, вероятно, отскочим к 44-46к - рынок немного поддержит сезон отчетностей американских корпоратов. Но когда будем падать на ожиданиях/реализации первого повышения ставки ФРС, то диапазон 30-40к рискуем пролететь без поддержки, потому что розница уже потратились и продолжает верить в рост, а для крупной рыбы это очень дорого
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Додано: Пон 10 січ, 2022 16:51
airmax78 написав:
Манипуль, прости! Я все понял. У меня больше нет денех!
купи космос или LINK
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