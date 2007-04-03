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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2945294629472948
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  чик написав:пока 45-44-42-41, доберу па 40-38 ешо, а там будем посмотреть,
типа ж торгую - па 41 взял па 42 продал, сча апять взял...

шось слишком просто и предсказуемо.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:12

  чик написав: сча большинство считает, шо пробьём 40

Ні, як показав маніпулька, так вважала меншість! :D Маніпулька завжди йде проти натовпу. Пробили. Чпокаєм лонгустинів далі... :|
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:14

  airmax78 написав:Манипуль, прости! Я все понял. У меня больше нет денех!

одесский еврей и нет денег - это как магнит с одинаковыми полюсами. присоединить не возможно
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

любимая всеми MINA убивается в пол))))
Ekran
 
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