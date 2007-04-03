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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2945294629472948
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  чик написав:пока 45-44-42-41, доберу па 40-38 ешо, а там будем посмотреть,
типа ж торгую - па 41 взял па 42 продал, сча апять взял...

шось слишком просто и предсказуемо.
чик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:12

  чик написав: сча большинство считает, шо пробьём 40

Ні, як показав маніпулька, так вважала меншість! :D Маніпулька завжди йде проти натовпу. Пробили. Чпокаєм лонгустинів далі... :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:14

  airmax78 написав:Манипуль, прости! Я все понял. У меня больше нет денех!

одесский еврей и нет денег - это как магнит с одинаковыми полюсами. присоединить не возможно
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

любимая всеми MINA убивается в пол))))
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:24

Козацька стратегія на споті.

1.Розставив лєсєнку на споті на купівлю старпьора. Торгую до гривні.
Зображення

2. Частину купленого старпьора поставив на купівлю овноеоса... :D Лєсєнкою від 0.0000645. Примножаю паралельно старпьора і еос. Колись ця какашка бризне золотими монетами. :D
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:55

фона опять вниз, но крипта стоит. Поддержка?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:24

Купив - продав швидко. Тіко так. :D Ніякого ходлу і чекання іксів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:39

  чик написав:
  чик написав:пока 45-44-42-41, доберу па 40-38 ешо, а там будем посмотреть,
типа ж торгую - па 41 взял па 42 продал, сча апять взял...

шось слишком просто и предсказуемо.


Не пойму почему тут многие прям в нежданке.Вчера и ты и я и спейсмашин все писали. что возможен прокол до даже 38-39.ну вот есть и отскок бодрый.Биток уже там где был последние неск дней...а скока визгу.Народ не понимает. что означает съём ликвидности.Зачем энту ликвидность снимают.ну вот ты скажи им. нафига манипуль покупает по 39-40, чтобы им слить по 20-30...наверное :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:44

  Кучинелли написав:ну вот ты скажи им. нафига манипуль покупает по 39-40, чтобы им слить по 20-30...наверное :)

Це хоми зіллють затарене пА 40 пА 30. Не зіллють пА 30, то зіллють пА 20, особливо упорті... :mrgreen: А маніпулька в них викупить... :) Маніпуль в збиток не торгує. Поки не роздавить усіх хомок, не примусить їх залишитися в стрінгах, буде тримати потрібний ціновий діапазон. Хоми ловлять ловлять падаючі нножі, сподіваючися на разворот. А розворти тимчасові, щоб нових хом засадити на підводний човен. Душитимуть хом жорстоко. Поки вони в збиток не розвантажать свої припаси. Тому купив - продав швидко. Ніякого чекання іксів. На тимчасових зелених палках можна шортити без фантатізму.
Козак-характерник
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