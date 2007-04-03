чик написав:пока 45-44-42-41, доберу па 40-38 ешо, а там будем посмотреть, типа ж торгую - па 41 взял па 42 продал, сча апять взял...
шось слишком просто и предсказуемо.
Не пойму почему тут многие прям в нежданке.Вчера и ты и я и спейсмашин все писали. что возможен прокол до даже 38-39.ну вот есть и отскок бодрый.Биток уже там где был последние неск дней...а скока визгу.Народ не понимает. что означает съём ликвидности.Зачем энту ликвидность снимают.ну вот ты скажи им. нафига манипуль покупает по 39-40, чтобы им слить по 20-30...наверное
Кучинелли написав:ну вот ты скажи им. нафига манипуль покупает по 39-40, чтобы им слить по 20-30...наверное
Це хоми зіллють затарене пА 40 пА 30. Не зіллють пА 30, то зіллють пА 20, особливо упорті... А маніпулька в них викупить... Маніпуль в збиток не торгує. Поки не роздавить усіх хомок, не примусить їх залишитися в стрінгах, буде тримати потрібний ціновий діапазон. Хоми ловлять ловлять падаючі нножі, сподіваючися на разворот. А розворти тимчасові, щоб нових хом засадити на підводний човен. Душитимуть хом жорстоко. Поки вони в збиток не розвантажать свої припаси. Тому купив - продав швидко. Ніякого чекання іксів. На тимчасових зелених палках можна шортити без фантатізму.