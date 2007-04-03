чик написав:пока 45-44-42-41, доберу па 40-38 ешо, а там будем посмотреть, типа ж торгую - па 41 взял па 42 продал, сча апять взял...
шось слишком просто и предсказуемо.
Не пойму почему тут многие прям в нежданке.Вчера и ты и я и спейсмашин все писали. что возможен прокол до даже 38-39.ну вот есть и отскок бодрый.Биток уже там где был последние неск дней...а скока визгу.Народ не понимает. что означает съём ликвидности.Зачем энту ликвидность снимают.ну вот ты скажи им. нафига манипуль покупает по 39-40, чтобы им слить по 20-30...наверное
Кучинелли написав:ну вот ты скажи им. нафига манипуль покупает по 39-40, чтобы им слить по 20-30...наверное
Невідомо ще, хто там тарить пА 40. І чи тарить взагалі. Ми цього не бачимо. Малювати можна будь що на графіку, накручуючи обєми. Це хоми, якщо дійсно тарили, зіллють за 30 те, що затарили пА 40. Не зіллють пА 30, то зіллють пА 20, особливо упороті... А маніпулька в них викупить... Не зіллють пА 20, зіллють пА 10. Маніпуль в збиток не торгує. Поки не роздавить усіх хомок, не примусить їх залишитися в стрінгах, буде тримати потрібний ціновий діапазон. Хоми ловлять падаючі ножі, сподіваючися на разворот і ікси. А развороти тимчасові, щоб нових хом засадити на підводний човен, забезпечуючи продаванів фіатною ліквідністю. Душитимуть хом жорстоко. Поки вони в збиток не розвантажать свої припаси. Тому купив - продав швидко. Ніякого чекання іксів.
На тимчасових зелених палках можна шортити без фантатизму.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 10 січ, 2022 19:22, всього редагувалось 1 раз.