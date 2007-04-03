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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2946294729482949>
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  чик написав:пока 45-44-42-41, доберу па 40-38 ешо, а там будем посмотреть,
типа ж торгую - па 41 взял па 42 продал, сча апять взял...

шось слишком просто и предсказуемо.
чик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:12

  чик написав: сча большинство считает, шо пробьём 40

Ні, як показав маніпулька, так вважала меншість! :D Маніпулька завжди йде проти натовпу. Пробили. Чпокаєм лонгустинів далі... :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:14

  airmax78 написав:Манипуль, прости! Я все понял. У меня больше нет денех!

одесский еврей и нет денег - это как магнит с одинаковыми полюсами. присоединить не возможно
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

любимая всеми MINA убивается в пол))))
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:24

Козацька стратегія на споті.

1.Розставив лєсєнку на споті на купівлю старпьора. Торгую до гривні.
Зображення

2. Частину купленого старпьора поставив на купівлю овноеоса... :D Лєсєнкою від 0.0000645. Примножаю паралельно старпьора і еос. Колись ця какашка бризне золотими монетами. :D
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:55

фона опять вниз, но крипта стоит. Поддержка?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:24

Купив - продав швидко. Тіко так. :D Ніякого ходлу і чекання іксів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:39

  чик написав:
  чик написав:пока 45-44-42-41, доберу па 40-38 ешо, а там будем посмотреть,
типа ж торгую - па 41 взял па 42 продал, сча апять взял...

шось слишком просто и предсказуемо.


Не пойму почему тут многие прям в нежданке.Вчера и ты и я и спейсмашин все писали. что возможен прокол до даже 38-39.ну вот есть и отскок бодрый.Биток уже там где был последние неск дней...а скока визгу.Народ не понимает. что означает съём ликвидности.Зачем энту ликвидность снимают.ну вот ты скажи им. нафига манипуль покупает по 39-40, чтобы им слить по 20-30...наверное :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:44

Козацька стратегія на фючах.

  Кучинелли написав:ну вот ты скажи им. нафига манипуль покупает по 39-40, чтобы им слить по 20-30...наверное :)

Невідомо ще, хто там тарить пА 40. І чи тарить взагалі. Ми цього не бачимо. Малювати можна будь що на графіку, накручуючи обєми. Це хоми, якщо дійсно тарили, зіллють за 30 те, що затарили пА 40. Не зіллють пА 30, то зіллють пА 20, особливо упороті... :mrgreen: А маніпулька в них викупить... :) Не зіллють пА 20, зіллють пА 10. :) Маніпуль в збиток не торгує. Поки не роздавить усіх хомок, не примусить їх залишитися в стрінгах, буде тримати потрібний ціновий діапазон. Хоми ловлять падаючі ножі, сподіваючися на разворот і ікси. А развороти тимчасові, щоб нових хом засадити на підводний човен, забезпечуючи продаванів фіатною ліквідністю. Душитимуть хом жорстоко. Поки вони в збиток не розвантажать свої припаси. Тому купив - продав швидко. Ніякого чекання іксів.

На тимчасових зелених палках можна шортити без фантатизму.
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Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 10 січ, 2022 19:22, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:21

Кучинелли
да вроде всё прально, но реакция не оч впечатляет, ленивенькая и фонда такая же, но полюбому 20-30 пока токо влажные мечты...
чик
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