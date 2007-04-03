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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 січ, 2022 19:24
чик написав:
да вроде всё прально, но реакция не оч впечатляет, ленивенькая и фонда такая же, но полюбому 20-30 пока токо влажные мечты...
Не згоден. Висока ймовірність червоної палки на 20-25. А 30-ка вльохку пробивається!
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Додано: Пон 10 січ, 2022 19:58
Козак-характерник написав:
Купив - продав швидко. Тіко так.
Ніякого ходлу і чекання іксів.
П.С. Ось так треба ласувати морозивом!
Ахтунг! Криптовалюты , рынок криптовалют
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Козак-характерник
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2
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- Повідомлень: 29895
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2152 раз.
- Подякували: 2248 раз.
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- Профіль
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