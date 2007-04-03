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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2947294829492950>
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:24

  чик написав:да вроде всё прально, но реакция не оч впечатляет, ленивенькая и фонда такая же, но полюбому 20-30 пока токо влажные мечты...

Не згоден. Висока ймовірність червоної палки на 20-25. А 30-ка вльохку пробивається! :D
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:58

  Козак-характерник написав:Купив - продав швидко. Тіко так. :D Ніякого ходлу і чекання іксів.

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П.С. Ось так треба ласувати морозивом! :D

Ахтунг! 8) Криптовалюты , рынок криптовалют
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:57

  Козак-характерник написав:
  чик написав:да вроде всё прально, но реакция не оч впечатляет, ленивенькая и фонда такая же, но полюбому 20-30 пока токо влажные мечты...

Не згоден. Висока ймовірність червоної палки на 20-25. А 30-ка вльохку пробивається! :D

На чём основано это заключение?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:21

  Козак-характерник написав:
  Козак-характерник написав:Купив - продав швидко. Тіко так. :D Ніякого ходлу і чекання іксів.

Зображення

П.С. Ось так треба ласувати морозивом! :D

Ахтунг! 8) Криптовалюты , рынок криптовалют

Без объема сделки инфо ни о чем.
Может там прибыль 1 бакс)
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:27

  phantom_systems написав:На чём основано это заключение?

Чуйка. Обєми торгів мізерні. Ніхто не купляє біток. До того ж новорічні свята відволікли хомок від того, щоб заносити ліквідність маніпулю. Інтерес нульовий. Як заохотити хомок нести гроші? Тіко імітувавши шалені скидки... :) Купляй, хомка, тебе чекають ікси! Купляй поки роозпродаж і дешевій! Продаванам потрібна ліквідність, щоб розпродати криптолайно, яке тарили ще за декілька центів. Не забуваємо про те, що тим хто мав халявний біток, чи куплений ще за часів гороха, сьогоднішні ціни - космос! І продати зараз по 40 те, що купляли уявім, по 4-5 тис - кайф! :) Зара маніпулі фіксують профіт. А хомки, як скажені, налітають на дешевій, лошки пухнасті. :) Якщо й будуть зелені палки, то тіко щоб якогось жадібного шортуна отчпокать, чи задерти ціну на пустому ринку, очікуючи нових лохів на споті. Криптозима. :D Купив - продав, тіко так. На зеленому - шорт без фанатізму.

  Ekran написав:Без объема сделки инфо ни о чем. Может там прибыль 1 бакс)

Звісно, що мізерні. :) Мікроставки. Це ж йопанеказіно. Я не лох пухнастий, жадібний, щоб на кон ставити все, порушуючи ризик-менеджмент. І з яких пір вже один бакс - не гроші? Бакс є бакс. Вічнозелений. Скажу так, що сьогодні по зернятку забрав у маніпуля 37 баксів. На морозиво! Я ж не хвалитися показав, а щоб козацьку стратегію наочно продемонструвати.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На 45к биток должен вернуться по идее.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:На чём основано это заключение?

а вдруг - типа пророк 8) некоторые с июня начали заклинать, получается больше полугода ждут. не понимаю в чём смысл такого сидения? на прибыль от торговли за это время возьму и па 30 и па 20 и т.д. :roll:
чик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:38

  Козак-характерник написав:
  phantom_systems написав:На чём основано это заключение?

Чуйка. Обєми торгів мізерні. Ніхто не купляє біток. До того ж новорічні свята відволікли хомок від того, щоб заносити ліквідність маніпулю. Інтерес нульовий. Як заохотити хомок нести гроші? Тіко імітувавши шалені скидки... :) Купляй, хомка, тебе чекають ікси! Купляй поки роозпродаж і дешевій! Продаванам потрібна ліквідність, щоб розпродати криптолайно, яке тарили ще за декілька центів. Не забуваємо про те, що тим хто мав халявний біток, чи куплений ще за часів гороха, сьогоднішні ціни - космос! І продати зараз по 40 те, що купляли уявім, по 4-5 тис - кайф! :) Зара маніпулі фіксують профіт. А хомки, як скажені, налітають на дешевій, лошки пухнасті. :) Якщо й будуть зелені палки, то тіко щоб якогось жадібного шортуна отчпокать, чи задерти ціну на пустому ринку, очікуючи нових лохів на споті. Криптозима. :D Купив - продав, тіко так. На зеленому - шорт без фанатізму.

Я уже говорил, что объёмы не сравнить с весенними прошлогодними, но это свидетельствует не только о слабости покупателей, но и о слабости продавцов. Продавать деда в 2 икса от хая прошлого цикла не так уж и много желающих. Многие институционалы на этом уровне входили, им нечего фиксировать. Кто брал деда по 4к-5к, уже давно слились и сидят на заборе, чтобы откупиться хотя бы по 15к-25к.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:46

  phantom_systems написав:Я уже говорил, что объёмы не сравнить с весенними прошлогодними, но это свидетельствует не только о слабости покупателей, но и о слабости продавцов. Продавать деда в 2 икса от хая прошлого цикла не так уж и много желающих. Многие институционалы на этом уровне входили, им нечего фиксировать. Кто брал деда по 4к-5к, уже давно слились и сидят на заборе, чтобы откупиться хотя бы по 15к.

Лише час розсудить нас, хто був правий. Наші всі прогнози по суті, от балди, так як вся стата викривлена, неправдива. Лише маніпуль знає реальну картину. Що тут казати? Йопане казіно. :) Головне, при будь якому прогнозі, дотримуватися ризик менеджменту, щоб пересидіти будь яку шалену просадку депозита. В мене ордери на закуп старпьора стоять до екстремальних мінімумів. Піде на за моїм прогнозом, буду шортити на хаях. Але купляти по теперешнім цінам на всю котлету - безумство. Правильно вище казав наш колега, що треба не сидіти, а торгувати, оперативно реагувати на зміни на ринку. Ринок непередбачуваний, маніпульваний закрай. Треба ловити будь яку можливість заробити копійчину, а не чекати іксів.

  чик написав:а вдруг - типа пророк 8)

А як же ж! :D

Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:59

  Козак-характерник написав:Головне, при будь якому прогнозі, дотримуватися ризик менеджменту, щоб пересидіти будь яку шалену просадку депозита. Правильно вище казав наш колега, що треба не сидіти, а торгувати, оперативно реагувати на зміни на ринку. Ринок непередбачуваний, маніпульваний закрай. Треба ловити будь яку можливість заробити копійчину, а не чекати іксів.

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Козак-характерник
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