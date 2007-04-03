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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 січ, 2022 23:01
Козак-характерник
ну ты хоть торгуешь. чего было не торговать разницу в 1-10-20т. по битку за эти полгода? да и по многим даже старым альтам были качели для заработка. начиная с 3300 эфир токо откупаю, а сидеть на опе буду ровно, когда увижу уже криптозиму.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 23:03
чик написав:Козак-характерник
ну ты хоть торгуешь. чего было не торговать разницу в 1-10-20т. по битку за эти полгода?
Я торгую завжди...
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Козак-характерник
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