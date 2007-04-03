Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 січ, 2022 23:01
Козак-характерник ну ты хоть торгуешь. чего было не торговать разницу в 1-10-20т. по битку за эти полгода? да и по многим даже старым альтам были качели для заработка. начиная с 3300 эфир токо откупаю, а сидеть на опе буду ровно, когда увижу уже криптозиму.
чик
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Додано: Пон 10 січ, 2022 23:03
чик написав: Козак-характерник
ну ты хоть торгуешь. чего было не торговать разницу в 1-10-20т. по битку за эти полгода?
Я торгую завжди...
Козак-характерник
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Додано: Пон 10 січ, 2022 23:44
10.01.2022 17:00 Курс: 1 BTC = 40 600 USD
Buy 0,09 BTC; Sell 3660 USD (з комісією). Стан рахунку. Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%); 22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%; 03.12.2021.22:00; 53 000; 0,4945; 26 102; 0,9870; 52 310; 50,1%; 10.01.2022.17:00; 41 000; 0,7055; 17 522; 1,1328; 46 446; 62,3%.
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Додано: Вів 11 січ, 2022 00:00
Цифра написав:
10.01.2022 17:00 Курс: 1 BTC = 40 600 USD
Buy 0,09 BTC;
Sell 3660 USD (з комісією).
Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
03.12.2021.22:00; 53 000; 0,4945; 26 102; 0,9870; 52 310; 50,1%;
10.01.2022.17:00; 41 000; 0,7055; 17 522; 1,1328; 46 446; 62,3%.
Козак-характерник
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Повідомлень: 29902
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