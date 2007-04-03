Козак-характерник ну ты хоть торгуешь. чего было не торговать разницу в 1-10-20т. по битку за эти полгода? да и по многим даже старым альтам были качели для заработка. начиная с 3300 эфир токо откупаю, а сидеть на опе буду ровно, когда увижу уже криптозиму.
Тут можна було б торгувати до топальти, примножуючи біток, щоб зкинути в безубиток при першій нагоді. А не сидіти на місці, усередняючи позицію. Поки таких усрєдняльщіков не розвантажать, рОкета не полетить. Маніпулька душитиме жорстоко. Тиснутиме на психіку. Недарма я казав сьогодні, що прокатити може маніпуль на 20-25. А там і того нижче. Думаю, що таких усрєдняльщіков багато, що ловлять падаючі ножі, не дотримуючись ризик-менеджменту. А при такій сумі можна мати великий оперативний простір для різноманітних стратегій, рубаючи стабільно на морозиво! Трейдінг форева!
Козак-характерник критикуючи Цифру, покажи свій PNL хоча б за останні 30 дні. А то так всіх красиво поучаєш як маніпуля потрібно стригти по баксу, відкрито 4 позиції з хеджуванням і лонг і шорт одночасно. І нічого не зрозуміло ти хоч зось заробляєш чи на комісію ММ працюєш... Можна навіть без балансу, просто відсотки та статистику