Козак-характерник ну ты хоть торгуешь. чего было не торговать разницу в 1-10-20т. по битку за эти полгода? да и по многим даже старым альтам были качели для заработка. начиная с 3300 эфир токо откупаю, а сидеть на опе буду ровно, когда увижу уже криптозиму.
Тут можна було б торгувати до топальти, примножуючи біток, щоб зкинути в безубиток при першій нагоді. А не сидіти на місці, усередняючи позицію. Поки таких усрєдняльщіков не розвантажать, рОкета не полетить. Маніпулька душитиме жорстоко. Тиснутиме на психіку. Недарма я казав сьогодні, що прокатити може маніпуль на 20-25. А там і того нижче. Думаю, що таких усрєдняльщіков багато, що ловлять падаючі ножі, не дотримуючись ризик-менеджменту. А при такій сумі можна мати великий оперативний простір для різноманітних стратегій, рубаючи стабільно на морозиво! Трейдінг форева!
Козак-характерник критикуючи Цифру, покажи свій PNL хоча б за останні 30 дні. А то так всіх красиво поучаєш як маніпуля потрібно стригти по баксу, відкрито 4 позиції з хеджуванням і лонг і шорт одночасно. І нічого не зрозуміло ти хоч зось заробляєш чи на комісію ММ працюєш... Можна навіть без балансу, просто відсотки та статистику
phantom_systems написав: Кто брал деда по 4к-5к, уже давно слились и сидят на заборе, чтобы откупиться хотя бы по 15к-25к.
Брал по столько в середине 2017 и затем в 2018-20. Специально скирдовал большую часть в холодный кошелек, чтобы не было искушения быстро продать на панике при обвалах.
Осенью 2021 впервые распечатал холодный кошелек, слил около 15% депозита по 60. Следующую продажу планировал на 80, но в этот раз не случилось. Сейчас не продаю и не покупаю. Осторожно начну покупать наверное по 35, и дальше вниз лесенкой. По-прежнему жду дна возле 20-25. Если пойдет вверх, до 80 не дергаюсь, дальше продаю как и планировал. Тезер лежит себе под 5% на банане.