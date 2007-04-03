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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2947294829492950
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:01

Козак-характерник
ну ты хоть торгуешь. чего было не торговать разницу в 1-10-20т. по битку за эти полгода? да и по многим даже старым альтам были качели для заработка. начиная с 3300 эфир токо откупаю, а сидеть на опе буду ровно, когда увижу уже криптозиму.
чик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:03

  чик написав:Козак-характерник
ну ты хоть торгуешь. чего было не торговать разницу в 1-10-20т. по битку за эти полгода?

Я торгую завжди... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:44

10.01.2022 17:00 Курс: 1 BTC = 40 600 USD
Buy 0,09 BTC;
Sell 3660 USD (з комісією).

Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
03.12.2021.22:00; 53 000; 0,4945; 26 102; 0,9870; 52 310; 50,1%;
10.01.2022.17:00; 41 000; 0,7055; 17 522; 1,1328; 46 446; 62,3%.
Цифра
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 00:00

  Цифра написав:10.01.2022 17:00 Курс: 1 BTC = 40 600 USD
Buy 0,09 BTC;
Sell 3660 USD (з комісією).

Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
03.12.2021.22:00; 53 000; 0,4945; 26 102; 0,9870; 52 310; 50,1%;
10.01.2022.17:00; 41 000; 0,7055; 17 522; 1,1328; 46 446; 62,3%.

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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 01:50

  Цифра написав:10.01.2022 17:00 Курс: 1 BTC = 40 600 USD
Buy 0,09 BTC;
Sell 3660 USD (з комісією).

Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
03.12.2021.22:00; 53 000; 0,4945; 26 102; 0,9870; 52 310; 50,1%;
10.01.2022.17:00; 41 000; 0,7055; 17 522; 1,1328; 46 446; 62,3%.

просадка не критична, если считать в USD, каковы изначальные вложения?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 02:24

  Zebra написав:просадка не критична

Тут можна було б торгувати до топальти, примножуючи біток, щоб зкинути в безубиток при першій нагоді. А не сидіти на місці, усередняючи позицію. Поки таких усрєдняльщіков не розвантажать, рОкета не полетить. :) Маніпулька душитиме жорстоко. Тиснутиме на психіку. Недарма я казав сьогодні, що прокатити може маніпуль на 20-25. А там і того нижче. Думаю, що таких усрєдняльщіков багато, що ловлять падаючі ножі, не дотримуючись ризик-менеджменту. А при такій сумі можна мати великий оперативний простір для різноманітних стратегій, рубаючи стабільно на морозиво! Трейдінг форева! :D
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 06:17

Козак-характерник
критикуючи Цифру, покажи свій PNL хоча б за останні 30 дні. А то так всіх красиво поучаєш як маніпуля потрібно стригти по баксу, відкрито 4 позиції з хеджуванням і лонг і шорт одночасно. І нічого не зрозуміло ти хоч зось заробляєш чи на комісію ММ працюєш...
Можна навіть без балансу, просто відсотки та статистику
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 07:51

  phantom_systems написав: Кто брал деда по 4к-5к, уже давно слились и сидят на заборе, чтобы откупиться хотя бы по 15к-25к.

Брал по столько в середине 2017 и затем в 2018-20.
Специально скирдовал большую часть в холодный кошелек, чтобы не было искушения быстро продать на панике при обвалах.

Осенью 2021 впервые распечатал холодный кошелек, слил около 15% депозита по 60. Следующую продажу планировал на 80, но в этот раз не случилось.
Сейчас не продаю и не покупаю. Осторожно начну покупать наверное по 35, и дальше вниз лесенкой. По-прежнему жду дна возле 20-25. Если пойдет вверх, до 80 не дергаюсь, дальше продаю как и планировал.
Тезер лежит себе под 5% на банане.
Tegularius
 
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