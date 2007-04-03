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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2948294929502951>
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:01

Козак-характерник
ну ты хоть торгуешь. чего было не торговать разницу в 1-10-20т. по битку за эти полгода? да и по многим даже старым альтам были качели для заработка. начиная с 3300 эфир токо откупаю, а сидеть на опе буду ровно, когда увижу уже криптозиму.
чик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:03

  чик написав:Козак-характерник
ну ты хоть торгуешь. чего было не торговать разницу в 1-10-20т. по битку за эти полгода?

Я торгую завжди... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:44

10.01.2022 17:00 Курс: 1 BTC = 40 600 USD
Buy 0,09 BTC;
Sell 3660 USD (з комісією).

Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
03.12.2021.22:00; 53 000; 0,4945; 26 102; 0,9870; 52 310; 50,1%;
10.01.2022.17:00; 41 000; 0,7055; 17 522; 1,1328; 46 446; 62,3%.
Цифра
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 00:00

  Цифра написав:10.01.2022 17:00 Курс: 1 BTC = 40 600 USD
Buy 0,09 BTC;
Sell 3660 USD (з комісією).

Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
03.12.2021.22:00; 53 000; 0,4945; 26 102; 0,9870; 52 310; 50,1%;
10.01.2022.17:00; 41 000; 0,7055; 17 522; 1,1328; 46 446; 62,3%.

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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 01:50

  Цифра написав:10.01.2022 17:00 Курс: 1 BTC = 40 600 USD
Buy 0,09 BTC;
Sell 3660 USD (з комісією).

Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
03.12.2021.22:00; 53 000; 0,4945; 26 102; 0,9870; 52 310; 50,1%;
10.01.2022.17:00; 41 000; 0,7055; 17 522; 1,1328; 46 446; 62,3%.

просадка не критична, если считать в USD, каковы изначальные вложения?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 02:24

  Zebra написав:просадка не критична

Тут можна було б торгувати до топальти, примножуючи біток, щоб зкинути в безубиток при першій нагоді. А не сидіти на місці, усередняючи позицію. Поки таких усрєдняльщіков не розвантажать, рОкета не полетить. :) Маніпулька душитиме жорстоко. Тиснутиме на психіку. Недарма я казав сьогодні, що прокатити може маніпуль на 20-25. А там і того нижче. Думаю, що таких усрєдняльщіков багато, що ловлять падаючі ножі, не дотримуючись ризик-менеджменту. А при такій сумі можна мати великий оперативний простір для різноманітних стратегій, рубаючи стабільно на морозиво! Трейдінг форева! :D
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 06:17

Козак-характерник
критикуючи Цифру, покажи свій PNL хоча б за останні 30 дні. А то так всіх красиво поучаєш як маніпуля потрібно стригти по баксу, відкрито 4 позиції з хеджуванням і лонг і шорт одночасно. І нічого не зрозуміло ти хоч зось заробляєш чи на комісію ММ працюєш...
Можна навіть без балансу, просто відсотки та статистику
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 07:51

  phantom_systems написав: Кто брал деда по 4к-5к, уже давно слились и сидят на заборе, чтобы откупиться хотя бы по 15к-25к.

Брал по столько в середине 2017 и затем в 2018-20.
Специально скирдовал большую часть в холодный кошелек, чтобы не было искушения быстро продать на панике при обвалах.

Осенью 2021 впервые распечатал холодный кошелек, слил около 15% депозита по 60. Следующую продажу планировал на 80, но в этот раз не случилось.
Сейчас не продаю и не покупаю. Осторожно начну покупать наверное по 35, и дальше вниз лесенкой. По-прежнему жду дна возле 20-25. Если пойдет вверх, до 80 не дергаюсь, дальше продаю как и планировал.
Тезер лежит себе под 5% на банане.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:28

Коли у нас з гаража викрадають електрокар, то лише після цього починаємо замислюватись, що на гаражі висів слабенький замок, який зламали/відкрили.
Після цього, якщо ще захочемо/зможемо купити електрокар і їздити на ньому, а не перейти на "так як їздять всі нормальні люди", то десь заробляємо на електрокар, ставимо новий міцний замок, перевіряємо сигналізацію та інші параметри захисту.
1. Чи є помилкою посилити захист гаража?
Ні. Це правильне рішення.
2. Чи є помилкою те, що посилюємо захист саме тепер, а не раніше, коли електрокар ще був наш?
Краще пізно, ніж ніколи. Помилка була раніше, коли стояла слабка система захисту, але нам раніше помилково здавалось, що все нормально. "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится".
Ось ці зміни замка/системи: 02.07.2021 Sell 0,31718 BTC
Див
  Цифра написав:П'ят 02 лип, 2021 10:34

  Цифра написав:П'ят 02 лип, 2021 11:23

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Коротко кажучи одна груба системна помилка і вся торгівля за рік коту під хвіст.
Але життя продовжується.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:47

  Цифра написав:Коротко кажучи одна груба системна помилка і вся торгівля за рік коту під хвіст.
Але життя продовжується.

Тим часом арбітраж приблизно на тому самому розмірі депо, але стартанув на пару місяців раніше.

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Zebra
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