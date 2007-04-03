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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2948294929502951
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:59

  OptiX написав:Козак-характерник
критикуючи Цифру, покажи свій PNL хоча б за останні 30 дні. Можна навіть без балансу, просто відсотки та статистику

Спот.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:02

На морозиво!

Сьогодні. І ще не вечір! :)
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Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29907
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2152 раз.
Подякували: 2248 раз.
 
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  #<1 ... 2948294929502951
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