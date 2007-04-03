|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 січ, 2022 12:59
Спот
OptiX написав:Козак-характерник
критикуючи Цифру, покажи свій PNL хоча б за останні 30 дні. Можна навіть без балансу, просто відсотки та статистику
.Фючи
.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29907
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2152 раз.
- Подякували: 2248 раз.
-
- Профіль
-
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29907
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2152 раз.
- Подякували: 2248 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|88278
|219281071
|
|
|7919
|17273115
|
|
|38
|71664
|