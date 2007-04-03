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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 січ, 2022 12:59
Спот
OptiX написав:Козак-характерник
критикуючи Цифру, покажи свій PNL хоча б за останні 30 дні. Можна навіть без балансу, просто відсотки та статистику
.Фючи
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Додано: Вів 11 січ, 2022 13:27
Zebra написав:
Тим часом арбітраж приблизно на тому самому розмірі депо, але стартанув на пару місяців раніше.
Чи можете пояснити, для прикладу, кожне число в 1-у рядку?
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Додано: Вів 11 січ, 2022 13:33
Цифра написав: Zebra написав:
Тим часом арбітраж приблизно на тому самому розмірі депо, але стартанув на пару місяців раніше.
Чи можете пояснити, для прикладу, кожне число в 1-у рядку?
Клікніть на картинку - таблиця статистики - проторгований об'єм по торговій парі і різних аккаунтах бірж, і прибуток.
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