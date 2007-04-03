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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2948294929502951
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:59

  OptiX написав:Козак-характерник
критикуючи Цифру, покажи свій PNL хоча б за останні 30 дні. Можна навіть без балансу, просто відсотки та статистику

Спот.
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Фючи.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:02

На морозиво!

Сьогодні. І ще не вечір! :)
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:27

  Zebra написав:Тим часом арбітраж приблизно на тому самому розмірі депо, але стартанув на пару місяців раніше.

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Чи можете пояснити, для прикладу, кожне число в 1-у рядку?
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:33

  Цифра написав:
  Zebra написав:Тим часом арбітраж приблизно на тому самому розмірі депо, але стартанув на пару місяців раніше.

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Чи можете пояснити, для прикладу, кожне число в 1-у рядку?

Клікніть на картинку - таблиця статистики - проторгований об'єм по торговій парі і різних аккаунтах бірж, і прибуток.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:44

  Zebra написав:
  Цифра написав:Коротко кажучи одна груба системна помилка і вся торгівля за рік коту під хвіст.
Але життя продовжується.

Тим часом арбітраж приблизно на тому самому розмірі депо, але стартанув на пару місяців раніше.

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Не совсем ясно перекрывает ли сейчас доходность от арбитража падение стоимости арбитражных активов?
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