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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 січ, 2022 12:59
Спот
OptiX написав:Козак-характерник
критикуючи Цифру, покажи свій PNL хоча б за останні 30 дні. Можна навіть без балансу, просто відсотки та статистику
.Фючи
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Додано: Вів 11 січ, 2022 13:27
Zebra написав:
Тим часом арбітраж приблизно на тому самому розмірі депо, але стартанув на пару місяців раніше.
Чи можете пояснити, для прикладу, кожне число в 1-у рядку?
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Додано: Вів 11 січ, 2022 13:33
Цифра написав: Zebra написав:
Тим часом арбітраж приблизно на тому самому розмірі депо, але стартанув на пару місяців раніше.
Чи можете пояснити, для прикладу, кожне число в 1-у рядку?
Клікніть на картинку - таблиця статистики - проторгований об'єм по торговій парі і різних аккаунтах бірж, і прибуток.
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Додано: Вів 11 січ, 2022 15:44
Zebra написав: Цифра написав:
Коротко кажучи одна груба системна помилка і вся торгівля за рік коту під хвіст.
Але життя продовжується.
Тим часом арбітраж приблизно на тому самому розмірі депо, але стартанув на пару місяців раніше.
Не совсем ясно перекрывает ли сейчас доходность от арбитража падение стоимости арбитражных активов?
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