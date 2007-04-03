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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2948294929502951
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:59

  OptiX написав:Козак-характерник
критикуючи Цифру, покажи свій PNL хоча б за останні 30 дні. Можна навіть без балансу, просто відсотки та статистику

Спот.
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Фючи.
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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:02

На морозиво!

Сьогодні. І ще не вечір! :)
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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:27

  Zebra написав:Тим часом арбітраж приблизно на тому самому розмірі депо, але стартанув на пару місяців раніше.

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Чи можете пояснити, для прикладу, кожне число в 1-у рядку?
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:33

  Цифра написав:
  Zebra написав:Тим часом арбітраж приблизно на тому самому розмірі депо, але стартанув на пару місяців раніше.

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Чи можете пояснити, для прикладу, кожне число в 1-у рядку?

Клікніть на картинку - таблиця статистики - проторгований об'єм по торговій парі і різних аккаунтах бірж, і прибуток.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:44

  Zebra написав:
  Цифра написав:Коротко кажучи одна груба системна помилка і вся торгівля за рік коту під хвіст.
Але життя продовжується.

Тим часом арбітраж приблизно на тому самому розмірі депо, але стартанув на пару місяців раніше.

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Не совсем ясно перекрывает ли сейчас доходность от арбитража падение стоимости арбитражных активов?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:30

  Vint написав:
  Zebra написав:
  Цифра написав:Коротко кажучи одна груба системна помилка і вся торгівля за рік коту під хвіст.
Але життя продовжується.

Тим часом арбітраж приблизно на тому самому розмірі депо, але стартанув на пару місяців раніше.

Зображення

Не совсем ясно перекрывает ли сейчас доходность от арбитража падение стоимости арбитражных активов?

Все активы хеджируются шортами, если не являются инвестициями в конкретные монеты.
Арбитраж самый крутой бизнес которым я когда либо занимался. Средства практически всегда на 100% доступны. Свернуться и выйти в USDT или фиат, дело считанных секунд. Ни один бизнес не позволяет изъять активы из оборота с такой скоростью, при этом обеспечивая до 100% годовых.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:11

research from JPMorgan has revealed just 5% of clients believe BTC can hit $100,000 by the end of 2022.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:при этом обеспечивая до 100% годовых.


На крипторынок за этим не ходють.Премия за риск должна быть гораздо выше.В 2021 году я прикидывал прибыль Х11.Да, не спорю - каждому своё.Но повторюсь - криптаэто сплошной риск, поэтому свой труд нужно ценить выше.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Счас как раз на 42700 рубикончик, если переплюнем то 43800-45000 засветит.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:05

  greenozon написав:research from JPMorgan has revealed just 5% of clients believe BTC can hit $100,000 by the end of 2022.


Наш ответ Чемберлену :lol: Святая простота. Год назад я бы этот оптимизм понял, сам его разделял, но сейчас...

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zРадио
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