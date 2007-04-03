osafly написав:

proftpd66 написав: можно ламерский вопрос?



тот есть кто в карбо разбирается?



можно ламерский вопрос?тот есть кто в карбо разбирается?

Да отстань ты от этого карбо...На кой уй он тебе впился??Сколько можно уже эти бредни читать.Зайдешь новости или размышления чуваков почитать,тут этот со своим карбо.Альтсезон начался.Проснись!Оглянись вокруг.Почти две тысчи монет...1900 на уровне твоего карбо,купи что нибудь и не за..буй своим карбованцем.Хочешь керенки тебе продам,или могу каких покемонов нарисовать на бумаге-это тоже самое.Могу оцифрованых покемонов продать.Пикачу токен тебя устроит?? :shock: Есть лишние деньги??Добро пожаловать в клуб..Условие-дро...ть 2 раза в день.Ты выполнил сегодня?? :mrgreen: :mrgreen: Смотрел вчерашний ютуб от Андрея?? :lol: Ну вот!Иди выполняй,на ту дивчину с гитарой!