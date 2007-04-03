Кто-то скупает карбо через TradeOgre. Это нерезидент
1ч +4.25 %
24 часа +16.91%
Неделя +46.13%
месяц +44.6%
Год +168.97%
osafly написав:
proftpd66 написав:osafly
Илон купит карбо и я у меня будет миллиард гривен
Илон купит карбо только в одном случае-когда его заберут в дурдом! И то он не успеет этого сделать...Почему?? Долго объяснять!
Миллиарда гривен не будет.А мазоли на ладошках будут,от желания это миллиард получить :D
osafly написав:
proftpd66 написав:можно ламерский вопрос?
тот есть кто в карбо разбирается?
Да отстань ты от этого карбо...На кой уй он тебе впился??Сколько можно уже эти бредни читать.Зайдешь новости или размышления чуваков почитать,тут этот со своим карбо.Альтсезон начался.Проснись!Оглянись вокруг.Почти две тысчи монет...1900 на уровне твоего карбо,купи что нибудь и не за..буй своим карбованцем.Хочешь керенки тебе продам,или могу каких покемонов нарисовать на бумаге-это тоже самое.Могу оцифрованых покемонов продать.Пикачу токен тебя устроит?? :shock: Есть лишние деньги??Добро пожаловать в клуб..Условие-дро...ть 2 раза в день.Ты выполнил сегодня?? :mrgreen: :mrgreen: Смотрел вчерашний ютуб от Андрея?? :lol: Ну вот!Иди выполняй,на ту дивчину с гитарой!
капитализация выросла на примерно 30к-40к, в других случаях на 80к $640,669 0.77%
Объем 24ч $436
Объем торгов 1 081 $
это данные устаревшие? как объем торгов 1к, если капитализация выроста в 20к-30к?
Кто-то меняет без биржы?
В биржах я увидел порожняк. Я поставил 20к грн, ждать надо будет 1-2 дня. Если 2.000.000 грн поставить, то чувствую что покупать будут более месяца.
Как капитализация увеличилась на 20к$-30к$ (иногда на 80к$), если объем торгов идет очень маленький? Как купить карбо на 100к$?
дикий скам
andrein написав:
proftpd66 написав: Как купить карбо на 100к$?
За такие деньги карбо наверное можно купить вместе со школьниками-разработчиками. :)
airmax78 написав:
proftpd66 написав:биток дохлая кошла, сейчас обвалится .
Биток всьо. Стремительным домкратом под плинтус. Наступает время карбо.
Zebra написав:
proftpd66 написав:
osafly написав:Никакой идиот не будет хранить даже нажитое преступным путем в цифровом коде,который сегодня стоит 27К,а завтра будет стоить 10К. Бред бредейший!Это средство для спекуляций и ничего больше.Завтра его запретят на американском рынке,потом подхватит Европа и будет ему звязда!Пока смотрят сквозь пальцы,в угоду спекулям..Но все время пытаются регулировать.
карбо выросло в 2-3 раза за 3 месяца. Я думаю захотят хранить в карбо чем в битке.
Карбо когда то стоило 50 грн за штуку в 2017 году. Так что у тебя еще все впереди.
airmax78 написав:
proftpd66 написав:Технический вопрос:
Капитализация карбо 600к$. Если купить сейчас карбо на 100к$, то курс вырастет на ~17%? Погонятся за курсом другие и будет на +30%? и я продам. Кто-то купит сразу нна 100к$? получается что я потом обвалю цену, если захочу эти монеты на 100к$ продать обратно?
Кому. Оно. Нах. Нужно.?
airmax78 написав:
andrein написав:7 января Илон Маск опубликовал в Twitter сообщение "Use Signal" (“используй сигнал"). Читатели приняли сообщение от самого богатого человека в мире буквально и акции малоизвестной компании Signal Advance $SIGL, выросли на 527% в четверг и еще на 91% в пятницу, поднявшись с 60 центов до 7,19 доллара.
Zebra написав:при этом обеспечивая до 100% годовых.
На крипторынок за этим не ходють.Премия за риск должна быть гораздо выше.В 2021 году я прикидывал прибыль Х11.Да, не спорю - каждому своё.Но повторюсь - криптаэто сплошной риск, поэтому свой труд нужно ценить выше.
Арбитраж безрисковая тема. Деньги крутятся, не нужно следить за всякими проектами, аирдропами и прочим, изучать стартапы, сидеть ночью выжидать цену, чтоб слиться. Только иногда перекидывать балансы между биржами. В случае обвала битка до 15к-18к - моментально можно инвестироваться. Самые богатые хомяки на Бинансе, ворочающие миллиардами - это арбитражники привлекшие капитал, их хлеб это разметать стенки.
NAVM написав:А почему гривна к USDT на Бинансе заметно превышает реальный курс (даже с сегодняшним повышением)?
Сигнал, що будуть аХційні знижки на криптохлам. Якщо хомка захоче завести гроші, то общипати його вже на вході. Щоб життя малиною не було. Тому міняйте тезер на рідну гривню, якщо є на балансі і торгуйте до неї. Я так роблю завжди. Якщо свіжу гривню заводите, то теж, торгуйте до гривні, не купляйте дорогий тезер.
NAVM написав:Курс на Бинансе снизится или курс реальной гривни подтянется, что вероятнее?
Коли ціна підніметься на крипту, то ціна тезера впаде до гривні. Поставимо крипту в шорт, а прибуток конвертуємо в тезер по 27.
NAVM написав:А почему он там вообще вырос?
Так завжди буває, коли крипта дешевшає. Коли дрожчає, то навпаки ціна тезера падає.
Ціна для закупа крипти приємна - маніпулька щипає хомок на вході. Коли ціна крипти висока, то маніпулька навпаки стимулює хомок заводити гроші по низькому курсу тезера, щоб затарилися дорогою криптою.
NAVM написав:А почему гривна к USDT на Бинансе заметно превышает реальный курс (даже с сегодняшним повышением)? Курс на Бинансе снизится или курс реальной гривни подтянется, что вероятнее?
Вероятней, что курс пойдет на 29
Курс реальной гривны в феврале может к 29 приблизиться, биржевая гривна не отстанет. Впереди большие выплаты по ОВГЗ и задница в экономике на фоне растущих цен на энергоносители. С января цена на газ для предприятий до 68 грн за куб, в среднем 50-55 по областям, это же финита бизнесу.