Козак-характерник написав:Гей, лей, не жалей, всю крипту сливай скорей!
За последнее время кардинально много чего изменилось. Дупа манiпуля теперь - дупа Регулятора США, вполне положительно настроенная к криптокомьюнити и возле которой уже пригрелось более трети пушистиков-майнеров. Вряд-ли Регулятор будет брить эти золотые яйца. А всякие тезеры и покупки за доги - это отражение настроения Регулятора США к крипте.
DmitryK написав:как же тогда случится прогнозируемый обвал ниже 20 если по 40 откупается все, альта вообще отросла уже...
Сейчас сложно(не возможно) угадать сценарий дальнейшего развития.Поэтому я всячески высмеиваю преждевременных болтунов.Но теоретически всё может быть.Предпосылки к 10-20 тоже есть.Монетарная политика ФРС в первую очередь.Пандемия, войны, энергетический кризис.В биткойн люди вкладываются из жира.Но когда станет не до жиру, то он станет нах никому не нужный.Надеюсь, до этого не дойдёт.
План полягає в тому, що виманювати ліквідність у пушистиків через альту. Зауважте, що раніше надували віагрою стояк дєда. Зараз дєда не чіпають, бо немає стільки ліквідності. Простіше надувати інше криптолайно, яке нікому не потрібно. При чому надувають самий гівняний криптошлак, щоб засадити по самі помідори в те криптолайно, що через деякий час зіскамиться, типа догів. Імітують типа альтсезон. Як тіко засадидили добряче, то одразу летить донизу і дєда, і увесь криптошлак. Хомка зара спостерігає, що деяка альта стріляє і купляє якесь альтернативне лайно, сподіваючись, що воно теж вистрілить, а маніпулька чпок - дамп... Ринок пустий, обєми мізерні. Зливайте все криптолайно! Скоро чпокатимуть лонгустина.