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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2951295229532954
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 20:41

  Козак-характерник написав:Гей, лей, не жалей, всю крипту сливай скорей! 8)

За последнее время кардинально много чего изменилось.
Дупа манiпуля теперь - дупа Регулятора США, вполне положительно настроенная к криптокомьюнити и возле которой уже пригрелось более трети пушистиков-майнеров. Вряд-ли Регулятор будет брить эти золотые яйца. А всякие тезеры и покупки за доги - это отражение настроения Регулятора США к крипте.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 21:58

  Козак-характерник написав:Гей, лей, не жалей, всю крипту сливай скорей! 8)

Биток может еще погулять в коридоре 40-49к, слишком сладко будет прям сейчас урониться ниже, много хомок ждут.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 08:49

как же тогда случится прогнозируемый обвал ниже 20 если по 40 откупается все, альта вообще отросла уже...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 13:25

  DmitryK написав:как же тогда случится прогнозируемый обвал ниже 20 если по 40 откупается все, альта вообще отросла уже...


Сейчас сложно(не возможно) угадать сценарий дальнейшего развития.Поэтому я всячески высмеиваю преждевременных болтунов.Но теоретически всё может быть.Предпосылки к 10-20 тоже есть.Монетарная политика ФРС в первую очередь.Пандемия, войны, энергетический кризис.В биткойн люди вкладываются из жира.Но когда станет не до жиру, то он станет нах никому не нужный.Надеюсь, до этого не дойдёт.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 15:28

SushiSwap

есть смысл?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 15:28

  DmitryK написав:как же тогда случится прогнозируемый обвал ниже 20 если по 40 откупается все, альта вообще отросла уже...


это сейчас, но как потом будет?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 19:04

Плани маніпуля

План полягає в тому, що виманювати ліквідність у пушистиків через альту. Зауважте, що раніше надували віагрою стояк дєда. Зараз дєда не чіпають, бо немає стільки ліквідності. Простіше надувати інше криптолайно, яке нікому не потрібно. При чому надувають самий гівняний криптошлак, щоб засадити по самі помідори в те криптолайно, що через деякий час зіскамиться, типа догів. Імітують типа альтсезон. :mrgreen: Як тіко засадидили добряче, то одразу летить донизу і дєда, і увесь криптошлак. Хомка зара спостерігає, що деяка альта стріляє і купляє якесь альтернативне лайно, сподіваючись, що воно теж вистрілить, а маніпулька чпок - дамп... :mrgreen: Ринок пустий, обєми мізерні. Зливайте все криптолайно! Скоро чпокатимуть лонгустина.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 15:21

космос улетел

https://coinpaprika.com/valjuta/atom-cosmos/
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 21:23

Что взять кроме трейдинга?

  Kripo написав:Расскажите пожалуйста, что нужно купить против долларовой инфляции?

Что сейчас стоит купить против долларовой инфляции?


SushiSwap
Cosmos (ATOM)
LINK Chainlink его использует SWIFT
zCash
Monero
OES
Holo
DASH
Waves
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 23:22

  proftpd66 написав:
SushiSwap
Cosmos (ATOM)
LINK Chainlink его использует SWIFT
zCash
Monero
OES
Holo
DASH
Waves

Ворогу таке не побажаєш! :shock: Стіко криптолайна оптом! :shock: Роздягнути хомку до репетузів.
Зображення
Козак-характерник
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