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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2951295229532954
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 15:28

  DmitryK написав:как же тогда случится прогнозируемый обвал ниже 20 если по 40 откупается все, альта вообще отросла уже...


это сейчас, но как потом будет?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 19:04

Плани маніпуля

План полягає в тому, що виманювати ліквідність у пушистиків через альту. Зауважте, що раніше надували віагрою стояк дєда. Зараз дєда не чіпають, бо немає стільки ліквідності. Простіше надувати інше криптолайно, яке нікому не потрібно. При чому надувають самий гівняний криптошлак, щоб засадити по самі помідори в те криптолайно, що через деякий час зіскамиться, типа догів. Імітують типа альтсезон. :mrgreen: Як тіко засадидили добряче, то одразу летить донизу і дєда, і увесь криптошлак. Хомка зара спостерігає, що деяка альта стріляє і купляє якесь альтернативне лайно, сподіваючись, що воно теж вистрілить, а маніпулька чпок - дамп... :mrgreen: Ринок пустий, обєми мізерні. Зливайте все
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 15:21

космос улетел

https://coinpaprika.com/valjuta/atom-cosmos/
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 21:23

Что взять кроме трейдинга?

  Kripo написав:Расскажите пожалуйста, что нужно купить против долларовой инфляции?

Что сейчас стоит купить против долларовой инфляции?


SushiSwap
Cosmos (ATOM)
LINK Chainlink его использует SWIFT
zCash
Monero
OES
Holo
DASH
Waves
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 00:26

  Козак-характерник написав:
  proftpd66 написав:
SushiSwap
Cosmos (ATOM)
LINK Chainlink его использует SWIFT
zCash
Monero
OES
Holo
DASH
Waves

Ворогу таке не побажаєш! :shock: Стіко криптолайна оптом! :shock: Роздягнути хомку до репетузів.


Козак-характерник

за этими монетами стоят компании.

они стреляли хорошо. Понятно не на 100% своего капитала.

Какая вероятность что будет расти солана еще в 3-6 раза? По сравнению с ZEC. ZEC может сделать 1к$-2к$ из 0.08к (из 80 долларов) легко.

LTC может стрельнуть так как палка его использует и банки США. И 90% монет добыто. Может быть ситуация что BTC станет и будет целый год стоять на 45к. И не будет двигаться, это даст возможность что все остальное говно будет расти.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 12:27

Что такое фарминг криптовалюты и как на этом заработать
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 17:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Господа и козаки, подскажите как наличный бакс половчее превратить в usdt на счету бинанса.

1) 1000 Баксов - на карту валютную - в бинансе купить крипту юсдт с карты - получаем 955.58 USDT

2) 1000 Баксов - гривны по 28.25 ( 28250грн) - на карту гривневую - пополнение бинанса картой в гривне -1.5% (27826.25) - обмен там на юсдт по 28.77 - получаем 967.19 USDT - комиссия грн карты

3) 1000 Баксов - гривны по 28.25 ( 28250грн) - на карту гривневую - в бинансе через p2p UAH-USDT - по 28.8 - получаем 980.9 USDT - комиссия за перевод грн.


Как бы дешевле нал юсд в юсдт переделать?
spekyliant7
 
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