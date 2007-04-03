osafly написав:

proftpd66 написав: SushiSwap



есть смысл? SushiSwapесть смысл?

Есть,хорошая монета...Cake примерно из той же "серии",даже раскрученнее.Только нужно дождаться снова цены в 5 баксов,а лучше ниже.Свои на последнем пампе все слил...Хотя с точкой входа,не совсем верно расчитал..еще одно дно было в подарок.Манипуль задампил ее почти на -85% от хаев в моменте... Если в ближайшие недели упадет к 4 и ниже,нужно тарить по мере возможностей и кидать либо на стейк,либо SushiBar Отличная доходность,хоть и с плавающими ставками.Последний памп,было довольно легко предсказать,потому как с Банана удалили пары Sushi\Up и Sushi\Down. Как правило,это всегда почему то приводит сразу к росту "традиционных пар" монеты в течении недели-трех,проверено временем на других.Сегодня кстати начала срабатывать еще одна примета....Кардано пошел в рост.Обычно данная монета последний год ходит поперек рынка.Начинает рост заблаговременно не смотря на остальные монеты и так же уходит в падение,когда все начинает только рости из альтов.Возможно мы увидим в ближайшую неделю поход куда то в район 48-50тыс??? А не падение,как многие того ждут ниже 40??? Аж самому интересно...