RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2952295329542955
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:03

  osafly написав:
  proftpd66 написав:SushiSwap

есть смысл?


Есть,хорошая монета...Cake примерно из той же "серии",даже раскрученнее.Только нужно дождаться снова цены в 5 баксов,а лучше ниже.Свои на последнем пампе все слил...Хотя с точкой входа,не совсем верно расчитал..еще одно дно было в подарок.Манипуль задампил ее почти на -85% от хаев в моменте... Если в ближайшие недели упадет к 4 и ниже,нужно тарить по мере возможностей и кидать либо на стейк,либо SushiBar Отличная доходность,хоть и с плавающими ставками.
Последний памп,было довольно легко предсказать,потому как с Банана удалили пары Sushi\Up и Sushi\Down. Как правило,это всегда почему то приводит сразу к росту "традиционных пар" монеты в течении недели-трех,проверено временем на других.
Сегодня кстати начала срабатывать еще одна примета....Кардано пошел в рост.Обычно данная монета последний год ходит поперек рынка.Начинает рост заблаговременно не смотря на остальные монеты и так же уходит в падение,когда все начинает только рости из альтов.Возможно мы увидим в ближайшую неделю поход куда то в район 48-50тыс??? А не падение,как многие того ждут ниже 40??? Аж самому интересно...
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1305
З нами з: 29.05.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:02

osafly

кардано на хае (или почти). Сейчас надо продавать, а не покупать. Разве что пробовать шортить.

так же как солана и космос. Риск больше в том что они не будут дорожать бесконечно еще обогнав биток.
да, могут подорожать, но тогда и все остальное дорожает.

ZEC, DASH, WAVES может выстрелить как солана, космос, кардано.

Еще LTC
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4667
З нами з: 22.12.16
Подякував: 357 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:28

Криптозима

Не забуваймо, що зима надворі. А в криптосвіті - криптозима! :D
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29911
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2155 раз.
Подякували: 2251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Намечается веселый сквиз.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10844
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2276 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:37

  Zebra написав:Намечается веселый сквиз.


в 56-58 объемы были больше чем при походе походе на 69.

Это говорит о том что силу набирали в 56 чтобы пойти в низ и пробили 41

а сейчас есть объемы чтобы набрать силу в 42 и пойти на 28?

Сейчас 2-3 месяца должно стоять в 43 чтобы силу набрать на 28.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4667
З нами з: 22.12.16
Подякував: 357 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 19:18

  osafly написав:
  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:osafly


Есть,хорошая монета...Cake примерно из той же "серии",даже раскрученнее.Только нужно дождаться снова цены в 5 баксов,а лучше ниже.Свои на последнем пампе все слил...Хотя с точкой входа,не совсем верно расчитал..еще одно дно было в подарок.Манипуль задампил ее почти на -85% от хаев в моменте... Если в ближайшие недели упадет к 4 и ниже,нужно тарить по мере возможностей и кидать либо на стейк,либо SushiBar Отличная доходность,хоть и с плавающими ставками.
Последний памп,было довольно легко предсказать,потому как с Банана удалили пары Sushi\Up и Sushi\Down. Как правило,это всегда почему то приводит сразу к росту "традиционных пар" монеты в течении недели-трех,проверено временем на других.
Сегодня кстати начала срабатывать еще одна примета....Кардано пошел в рост.Обычно данная монета последний год ходит поперек рынка.Начинает рост заблаговременно не смотря на остальные монеты и так же уходит в падение,когда все начинает только рости из альтов.Возможно мы увидим в ближайшую неделю поход куда то в район 48-50тыс??? А не падение,как многие того ждут ниже 40??? Аж самому интересно...


  proftpd66 написав:osafly

кардано на хае (или почти). Сейчас надо продавать, а не покупать. Разве что пробовать шортить.

так же как солана и космос. Риск больше в том что они не будут дорожать бесконечно еще обогнав биток.
да, могут подорожать, но тогда и все остальное дорожает.

ZEC, DASH, WAVES может выстрелить как солана, космос, кардано.

Еще LTC


Безрукий выхватил кинжал и за безногим побежал.....Слепой увидел это дело...И все глухому рассказал...
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1305
З нами з: 29.05.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:19

  Zebra написав:Намечается веселый сквиз.

Дас іст фантастіш! :D
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29911
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2155 раз.
Подякували: 2251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:59

В ближайшее время ожидаются дефолты нескольких стран. По данным агентства S&P, среди них Шри-Ланка. В зоне риска также Гана, Тунис и погоревший на биткоине Сальвадор
greenozon
 
Повідомлень: 12381
З нами з: 01.06.14
Подякував: 223 раз.
Подякували: 1042 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 2952295329542955
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75, Shaman і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8916, 8917, 8918
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
89178 219882447
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 січ, 2022 22:35
Игорь
Валютный рынок в мире 1 ... 791, 792, 793
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7927 17595222
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 січ, 2022 18:16
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 71794
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.