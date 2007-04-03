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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2961296229632964>
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 00:22

  Zebra написав:По сути 100 млрд стейблкоинов принадлежат банкам и в залоге на бинансе и других площадках под лонги с плечами у хомок, сейчас комом схлопывается фьючерсный пузырь.

Всім заправляють деривативи. Тут не працює ніякий аналіз, жодні новини, як хтось вважає. Все це куйня. Лише ставки хомок в йопане онлайн-казіно рулять. Драть і драть хомок! :) Обдирати як липку. :) До репетузів. Повітру пустити всіх. Голяка на мороз викинути з теплої хати. Побиратися щоб пішли. Бомжувати. Мстя буде жахлива! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 01:07

Я разорен
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 01:09

Кто-то знает, Манивео кредитуют под залог крипты?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 01:10

  airmax78 написав:Я разорен

Через год это будет выглядеть как- "Начало нового пути"! Нас много и мы в тельняшках! :mrgreen:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 02:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

хде делись все ждуны па 20? без них трудно принимать решение - брать или не брать...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 08:04

  чик написав:хде делись все ждуны па 20? без них трудно принимать решение - брать или не брать...

Красивая межвежья фигура "две вершины".
Будет вам 20, может даже 15.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 08:16

С 35 планирую брать нарастающей лесенкой. Начиная с мелочи и увеличивая размер покупки по мере падения цены.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 09:02

  чик написав:хде делись все ждуны па 20? без них трудно принимать решение - брать или не брать...

на что брать то будешь? причка дочирикалась и стал облупленный гусь)))) гагага
Востаннє редагувалось Ekran в Суб 22 січ, 2022 09:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 09:05

  Tegularius написав:
  чик написав:хде делись все ждуны па 20? без них трудно принимать решение - брать или не брать...

Красивая межвежья фигура "две вершины".
Будет вам 20, может даже 15.

что б дорисовать фигуру, целевая цена должна быть 8000-10 000 ....так что ждем
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 09:18

сумарно за останню добу було ліквідацій трейдерів на суму

$932M
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