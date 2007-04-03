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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 січ, 2022 00:22
Zebra написав:
По сути 100 млрд стейблкоинов принадлежат банкам и в залоге на бинансе и других площадках под лонги с плечами у хомок, сейчас комом схлопывается фьючерсный пузырь.
Всім заправляють деривативи. Тут не працює ніякий аналіз, жодні новини, як хтось вважає. Все це куйня. Лише ставки хомок в йопане онлайн-казіно рулять. Драть і драть хомок!
Обдирати як липку.
До репетузів. Повітру пустити всіх. Голяка на мороз викинути з теплої хати. Побиратися щоб пішли. Бомжувати. Мстя буде жахлива!
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Додано: Суб 22 січ, 2022 01:07
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Додано: Суб 22 січ, 2022 01:09
Кто-то знает, Манивео кредитуют под залог крипты?
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airmax78
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Додано: Суб 22 січ, 2022 02:30
хде делись все ждуны па 20? без них трудно принимать решение - брать или не брать...
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чик
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Додано: Суб 22 січ, 2022 08:04
чик написав:
хде делись все ждуны па 20? без них трудно принимать решение - брать или не брать...
Красивая межвежья фигура "две вершины".
Будет вам 20, может даже 15.
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Tegularius
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Додано: Суб 22 січ, 2022 08:16
С 35 планирую брать нарастающей лесенкой. Начиная с мелочи и увеличивая размер покупки по мере падения цены.
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Додано: Суб 22 січ, 2022 09:02
чик написав:
хде делись все ждуны па 20? без них трудно принимать решение - брать или не брать...
на что брать то будешь? причка дочирикалась и стал облупленный гусь)))) гагага
Востаннє редагувалось Ekran
в Суб 22 січ, 2022 09:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 січ, 2022 09:05
Tegularius написав: чик написав:
хде делись все ждуны па 20? без них трудно принимать решение - брать или не брать...
Красивая межвежья фигура "две вершины".
Будет вам 20, может даже 15.
что б дорисовать фигуру, целевая цена должна быть 8000-10 000 ....так что ждем
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Додано: Суб 22 січ, 2022 09:18
сумарно за останню добу було ліквідацій трейдерів на суму
$932M
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greenozon
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