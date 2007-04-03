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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2961296229632964
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 09:20

  airmax78 написав:Я разорен

что за манера у одесситов прибедняться
ты же покупаешь биток с 4000 и только покупаешь не продавая его)))
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 09:21

  greenozon написав:сумарно за останню добу було ліквідацій трейдерів на суму

$932M

т.е. кто то ярд заработал
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 09:23

🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 6,000 #BTC (220,185,723 USD) transferred from #Bitfinex to unknown wallet
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 09:28

  greenozon написав:🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 6,000 #BTC (220,185,723 USD) transferred from #Bitfinex to unknown wallet

все только начинается
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 09:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

троляка вылезла, значит на 40-45-50 ешо сходим...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 10:04

  чик написав:троляка вылезла, значит на 40-45-50 ешо сходим...

сходить то сходим, вопрос когда и откуда?
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 10:37

уххххххххх кровіщі :)

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greenozon
 
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