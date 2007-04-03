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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 січ, 2022 09:20
airmax78 написав:
Я разорен
что за манера у одесситов прибедняться
ты же покупаешь биток с 4000 и только покупаешь не продавая его)))
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Додано: Суб 22 січ, 2022 09:21
greenozon написав:
сумарно за останню добу було ліквідацій трейдерів на суму$932M
т.е. кто то ярд заработал
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Додано: Суб 22 січ, 2022 09:23
🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 6,000 #BTC (220,185,723 USD) transferred from #Bitfinex to unknown wallet
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Додано: Суб 22 січ, 2022 09:28
greenozon написав:
🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 6,000 #BTC (220,185,723 USD) transferred from #Bitfinex to unknown wallet
все только начинается
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Додано: Суб 22 січ, 2022 09:43
троляка вылезла, значит на 40-45-50 ешо сходим...
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Додано: Суб 22 січ, 2022 10:04
чик написав:
троляка вылезла, значит на 40-45-50 ешо сходим...
сходить то сходим, вопрос когда и откуда?
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