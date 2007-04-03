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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2963296429652966
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 18:57

  phantom_systems написав:Ладно, деда почти на 34к слили, -20% за неделю, бывает. Но бутериум, который его вынести должен и вообще на 7к типа целит, вообще на 2300 шлёпнулся, это -30% за неделю. Даже говноэос меньше упал.

Висновок: маніпулька що хоче, те й витворяє. Не працює тут аналіз ніякий. Лише маніпулька бачить справжню статистику і краде гроші у більшості хомок.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 20:13

пішла закупочка фантіками бітка

🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 1,000,000,000 #USDT (1,000,000,000 USD) transferred from Tether Treasury to #Binance
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 20:59

  greenozon написав:пішла закупочка фантіками бітка

🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 1,000,000,000 #USDT (1,000,000,000 USD) transferred from Tether Treasury to #Binance

интересно как можно перевести 1 ярд на бинанс?
Олежан
 
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