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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 січ, 2022 18:57
phantom_systems написав:
Ладно, деда почти на 34к слили, -20% за неделю, бывает. Но бутериум, который его вынести должен и вообще на 7к типа целит, вообще на 2300 шлёпнулся, это -30% за неделю. Даже говноэос меньше упал.
Висновок: маніпулька що хоче, те й витворяє. Не працює тут аналіз ніякий. Лише маніпулька бачить справжню статистику і краде гроші у більшості хомок.
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Додано: Суб 22 січ, 2022 20:13
пішла закупочка фантіками бітка
🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 1,000,000,000 #USDT (1,000,000,000 USD) transferred from Tether Treasury to #Binance
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greenozon
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Додано: Суб 22 січ, 2022 20:59
greenozon написав:
пішла закупочка фантіками бітка
🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 1,000,000,000 #USDT (1,000,000,000 USD) transferred from Tether Treasury to #Binance
интересно как можно перевести 1 ярд на бинанс?
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Олежан
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