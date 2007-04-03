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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2963296429652966
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 18:57

  phantom_systems написав:Ладно, деда почти на 34к слили, -20% за неделю, бывает. Но бутериум, который его вынести должен и вообще на 7к типа целит, вообще на 2300 шлёпнулся, это -30% за неделю. Даже говноэос меньше упал.

Висновок: маніпулька що хоче, те й витворяє. Не працює тут аналіз ніякий. Лише маніпулька бачить справжню статистику і краде гроші у більшості хомок.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 20:13

пішла закупочка фантіками бітка

🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 1,000,000,000 #USDT (1,000,000,000 USD) transferred from Tether Treasury to #Binance
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 20:59

  greenozon написав:пішла закупочка фантіками бітка

🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 1,000,000,000 #USDT (1,000,000,000 USD) transferred from Tether Treasury to #Binance

интересно как можно перевести 1 ярд на бинанс?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 23:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

ложусь спать
надеюсь завтра биток увидеть па27
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 23:17

  Олежан написав:ложусь спать
надеюсь завтра биток увидеть па27

Всі цифри от балди. Навіть маніпулька не знає ціни на завтра. Бо все залежить від ставок хомок. Ставайте в шорт жирним депо і побачите, як зелена ділда вискочить. :mrgreen: Лєсєнка - наше фсьо! 8) Тіко без фантатізму! Мікроставки. :) І купив-продав, не чекаючи іксів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 07:06

Олежан

Зображення

Нижняя (зеленая) граница канала - цена электроэнергии.
Верхняя (синяя) граница канала - цена с учетом оборудования.
for_u
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 07:31

  zРадио написав:Судя по динамике, 18к будет не мимолетным дном, а ценой длительного накопления после сквизов к 10к. Дед сложился вдвое от ATH, а криптозима только-только началась.



Зображення

Может кто-то тыкнет точку на графике где airmax переливался с РН в крипту?
for_u
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