phantom_systems написав:Ладно, деда почти на 34к слили, -20% за неделю, бывает. Но бутериум, который его вынести должен и вообще на 7к типа целит, вообще на 2300 шлёпнулся, это -30% за неделю. Даже говноэос меньше упал.
Висновок: маніпулька що хоче, те й витворяє. Не працює тут аналіз ніякий. Лише маніпулька бачить справжню статистику і краде гроші у більшості хомок.
Олежан написав:ложусь спать надеюсь завтра биток увидеть па27
Всі цифри от балди. Навіть маніпулька не знає ціни на завтра. Бо все залежить від ставок хомок. Ставайте в шорт жирним депо і побачите, як зелена ділда вискочить. Лєсєнка - наше фсьо! Тіко без фантатізму! Мікроставки. І купив-продав, не чекаючи іксів.